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Общество

Успенский храм освятили в Богородске

30 августа 2023 16:11  [77] Общество

Фото: Александр Чурбанов

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил чин Великого освящения храма в честь Успения Пресвятой Богородицы в Богородске. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, присутствовавший на литургии, отметил, что Богородск является одним из древнейших городов области, поэтому заслуживает активного развития, статуса одной из жемчужин нижегородской агломерации.

"Любое развитие должно начинаться со знакового, с символического события, которым и стало сегодняшнее освящение единственного не разрушенного в годы богоборчества храма на богородской земле. Само название населенного пункта говорит за себя, оно связано с именем Бога, Богородицы, и к возрождению этого храма мы присоединились всем миром", - подчеркнул глава региона.

Всем прихожанам в память об освящении храма были вручены иконки Успения Пресвятой Богородицы. Также возле храма открылась выставка, на которой представлены работы учащихся Богородской детской художественной школы. 

Успенский храм был построен в 1816 году. В 1938 году он был перестроен под хлебозавод. Восстановление церкви началось в 2014 году, сейчас продолжаются работы по приведению в порядок колокольни высотой 43 метра.

Внутреннее убранство храма в период работы хлебозавода было полностью утрачено. Его восстанавливали специалисты иконописной мастерской "Ковчег".

Напомним, 14 августа митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил Великое освящение Спасо-Преображенского собора в Арзамасе.

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Теги:
Богородск Религия храмы
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