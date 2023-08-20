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"Вебер" проанализировал мнение россиян о школе

30 августа 2023 17:12  [89] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Агентство "Вебер" со ссылкой на социологические данные к 1 сентября проанализировало мнение россиян о школе.

 "Вебер" — совместный проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов. 

В своей работе "Вебер" сочетает классический подход с цифровыми технологиями. В приоритет ставятся уникальные взгляды каждого человека.

В ходе исследования было проанализировано отношение людей к успеваемости, мечтах и другим темам, относящимся к школе.

Так, стать учителем или воспитателем мечтали 14% россиян, из которых 21% в итоге воплотили свою мечту. Врачами хотели стать 10%, из них всего только 8% работают в медучреждениях.

Повзрослев, россияне начинают мечтать не о профессии, а о хороших оценках для своих детей. 82% признались, что для них важны четверки и пятерки, которые получают на уроках их дети. При этом 62% опрошенных уверены, что хорошие оценки не влияют на дальнейший успех ребенка.

64% россиян переживают из-за психологической нагрузки детей в период ЕГЭ. Причем 47% респондентов уверены, что хорошо сдать экзамены без репетитора не получится.

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Теги:
Образование Опрос Школы
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