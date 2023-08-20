Московский райсуд Нижнего Новгорода назначил нижегородке 10,5 лет тюрьмы за сбыт наркотиков Происшествия

Московский районный суд Нижнего Новгорода осудил 30-летнюю нижегородку за покушение на сбыт наркотиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Согласно информации, женщину также признали виновной в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в сентябре 2022 года женщина управляла автомобилем "Тойота", находясь в наркотическом опьянении. После остановки сотрудниками ГИБДД подозреваемая отказалась пройти медосвидетельствование.

На предварительном следствии свою вину в совершении преступления обвиняемая полностью признала.

Решением суда женщине назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на 1 год, с конфискацией автомобиля в доход государства.

Ранее сообщалось, что трех нижегородцев осудили за организацию нарколаборатории.