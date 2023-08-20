Серебряные медалисты будут получать допбаллы к результатам ЕГЭ Общество

Абитуриентам, которые после окончания школы получили серебряную медаль, будут начислять три дополнительных балла к результатам Единого государственного экзамена. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, сообщает телеканал "360".

"Мы договорились с Минобрнауки, что за золотую медаль могут быть дополнительные пять баллов к ЕГЭ, а за серебряную медаль — до трёх баллов", — уточнил глава Минпросвещения.

Напомним серебряные медали отменили с 2014 года, и лучших учеников награждали только золотой медалью, которая стала единой и называется "За особые успехи в учении".

До этого "серебром" награждали тех выпускников, у кого было не больше двух четвёрок. Традиция вернётся в российские школы уже с нового учебного года 2023/24.

Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 4 августа.