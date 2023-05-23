Серебряные медали снова будут вручаться выпускникам со следующего учебного года Общество

Со следующего учебного года 2023/24 в российские школы снова вернутся серебряные медали. Об этом на пресс-конференции заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщает телеканал "360".

Министр отметил, что для родителей и школьников эта новость окажется очень приятной.

Напомним серебряные медали отменили с 2014 года, и лучших учеников награждали только золотыми, которая стала единой и называется "За особые успехи в учении"

До этого серебром награждали тех выпускников, у кого было не больше двух четвёрок. Теперь традиция вернётся.

Напомним, в 2013 году, когда нижегородских выпускников последний раз награждали серебряными медалями, их получили 246 человек.