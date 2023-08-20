Международная выставка-форум "Россия" откроется на ВДНХ 4 ноября Общество

Международная выставка-форум "Россия" откроется на ВДНХ 4 ноября, сообщают организаторы мероприятия. (0+).

В ходе выставки будут продемонстрированы достижения каждого российского региона. Также планируется наглядно показать, что хорошего было сделано в стране за последние годы.

"Россия — страна крупных достижений, открытий, уникальных культурных пространств и ярких, талантливых людей", - отмечается в сообщении.

"Будем ждать вас этой осенью на одной из самых крупных выставок столетия. Россия, поехали!", - сообщают организаторы.