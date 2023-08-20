Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Пакгаузы стали лауреатом премии International Architecture Awards
Проекты-лауреаты премии Нижнего Новгорода 2023 года
Молочно-товарный комплекс построят в Городецком районе за 3,2 млрд руб
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
30 августа 2023 19:04  [77] Капремонт гидроузла в Ворсме завершится в сентябре
30 августа 2023 18:53  [89] Международная выставка-форум "Россия" откроется на ВДНХ 4 ноября
30 августа 2023 18:23  [97] Два нижегородских пространства вошли в шорт-лист премии "АрхиWood"
30 августа 2023 18:09  [119] Директор лицея N82 Нина Говорова вышла в финал конкурса "Директор года России"
30 августа 2023 17:56  [115] Форум "Команда Первых" для нижегородских воспитателей прошел во всех районах области
30 августа 2023 17:49  [107] Серебряные медалисты будут получать допбаллы к результатам ЕГЭ
30 августа 2023 17:12  [123] "Вебер" проанализировал мнение россиян о школе
30 августа 2023 16:55  [128] Детям участников СВО и многодетным семьям Автозаводского района помогли подготовиться к школе
30 августа 2023 16:25  [161] Бывший кинотеатр "Родина" в Дзержинске планируют переоборудовать под ЗАГС
30 августа 2023 16:11  [157] Успенский храм освятили в Богородске
Общество

Международная выставка-форум "Россия" откроется на ВДНХ 4 ноября

30 августа 2023 18:53  [89] Общество

Международная выставка-форум "Россия" откроется на ВДНХ 4 ноября, сообщают организаторы мероприятия. (0+).

В ходе выставки будут продемонстрированы достижения каждого российского региона. Также планируется наглядно показать, что хорошего было сделано в стране за последние годы.

"Россия — страна крупных достижений, открытий, уникальных культурных пространств и ярких, талантливых людей", - отмечается в сообщении.

"Будем ждать вас этой осенью на одной из самых крупных выставок столетия. Россия, поехали!", - сообщают организаторы.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph