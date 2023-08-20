Максим Решетников: "За последние пять лет команда губернатора значительно повысила эффективность взаимодействия с бизнесом" Экономика

Фото: Кирилл Мартынов

30 августа на площадке ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили социально-экономическое развитие региона.

По итогам совещания Максим Решетников отметил, что Нижегородская область в своем развитии опирается на инновации, частные инвестиции, предпринимательскую инициативу. Усилия регионального правительства сосредоточены на этих важнейших элементах структурной трансформации российской экономики – цели, которую поставил президент России.

"Такая модель развития позволила добиться результатов в импортозамещении и производстве высокотехнологичной продукции. За последние пять лет команда губернатора значительно повысила эффективность взаимодействия с бизнесом и инвесторами", - отметил министр.

Максим Решетников подчеркнул, что устойчивому развитию региональной экономики способствует благоприятный инвестклимат, благодаря чему формируется качественная инновационная среда. Ее развитие стимулируется инструментами господдержки. Например, в ОЭЗ "Кулибин" создается Технопарк H2O. Создается инновационный научно-технический центр "Квантовая долина".

"Регион грамотно использует федеральные меры поддержки для развития традиционно опорных отраслей. В рамках механизма списания госдолга область инвестирует в обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство и энергетику. За счет инфраструктурных бюджетных кредитов развивается нижегородская агломерация", - сообщил Максим Решетников.

Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область активно использует меры поддержки экономики, которые реализуются на федеральном уровне в соответствии с решениями президента России.

"Цель была – сохранить отрасль малого и среднего бизнеса, дать стимул для ее развития. Удалось перевыполнить показатели нацпроекта по численности субъектов МСП, количеству предприятий. Хотел поблагодарить Максима Геннадьевича, Министерство экономического развития РФ за оперативную разработку и реализацию плана поддержки экономики", - отметил Глеб Никитин.