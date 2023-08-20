Свет и ГВС точечно отключили в шести районах Нижнего Новгорода 31 августа Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 31 августа в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 света не будет на Сортировке - в многоквартирных домах на ул. Гороховецкой, 30, 32; ул. Путейской, 25а, 25б. С 13:00 до 17:00 электричество дополнительно отключат на ул. Гороховецкой, 32а, 42а; ул. Путейской, 31,31а, 33, 35, 37.

В Нижегородском районе с 9:00 до 12:00 без света останутся жилые дома и административные здания, расположенные на ул. Ильинской, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93; ул. М. Покровской, 26, 28, 28а, 30; ул. Маслякова, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 28а, 30; ул. Обозной, 3, 5, 7, 11, 1/26.

С 9:00 до 17:00 свет отключат на ул. Большая Печерская,11, 13, 13А.

Кроме того, с 9:00 до 16:00 без горячей воды останутся жильцы домов на ул. Володарского, 38Б, 38а; Ошарской, 38, пер. Могилевича, 5.

В Ленинском районе с 9:00 до 14:00 света не будет в Военном учебном центре ННГУ (ул. Космонавта Комарова, 2а).

В Советском районе на весь день будут обесточены дома на ул. Елецкая, 10а (Школа интернат №1), 11-24, 17/19; ул. Енисейская, 23, 25-36, 43, 48, 50, 32/3. Света здесь не будет с 9:00 до 20:00.

С 9:00 до 13:00 электроснабжение приостановят на проспекте Гагарина в домах № 56а, 56, 58.

С 10:00 до 14:00 без электричества останутся здания на ул. Бекетова, 21а, 23, 23а, 23б; ул Заярской, 18а, 20, 20а; ул. Юбилейной, 9б.

В Сормовском районе с 10:00 до 12:00 света не будет на ул. Зайцева в многоквартирных домах № 10, 11, 12, 13.

В Московском районе будут проводиться плановые работы на сетях ГВС. В связи с этим с 9:00 до 13:00 будет отключена горячая вода по адресам: ул. Коминтерна,12, 6/1, 8; ул. Страж Революции, 3.