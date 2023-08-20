Пакгаузы стали лауреатом премии International Architecture Awards
Воскресенский район: не только Светлояр
Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Молочно-товарный комплекс построят в Городецком районе за 3,2 млрд руб
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
31 августа 2023 11:01  [15] Глеб Никитин дал ряд поручений по итогам визита в Богородский район
31 августа 2023 10:47  [48] Владислав Атмахов предлагает ограничить эксплуатацию электросамокатов в Нижнем Новгороде
31 августа 2023 10:12  [89] Двухполосная дорога свяжет улицы Пушкина и Бекетова в 2024 году
31 августа 2023 09:50  [100] Евгений Люлин: "Современная ветеринария – важнейшее направление деятельности"
31 августа 2023 09:32  [94] Свет и ГВС точечно отключили в шести районах Нижнего Новгорода 31 августа
30 августа 2023 19:04  [260] Капремонт гидроузла в Ворсме завершится в сентябре
30 августа 2023 18:53  [258] Международная выставка-форум "Россия" откроется на ВДНХ 4 ноября
30 августа 2023 18:23  [246] Два нижегородских пространства вошли в шорт-лист премии "АрхиWood"
30 августа 2023 18:09  [282] Директор лицея N82 Нина Говорова вышла в финал конкурса "Директор года России"
30 августа 2023 17:56  [250] Форум "Команда Первых" для нижегородских воспитателей прошел во всех районах области
Общество

Свет и ГВС точечно отключили в шести районах Нижнего Новгорода 31 августа

31 августа 2023 09:32  [94] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 31 августа в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 света не будет на Сортировке - в многоквартирных домах на ул. Гороховецкой, 30, 32; ул. Путейской, 25а, 25б. С 13:00 до 17:00 электричество дополнительно отключат на ул. Гороховецкой, 32а, 42а; ул. Путейской, 31,31а, 33, 35, 37.

В Нижегородском районе с 9:00 до 12:00 без света останутся жилые дома и административные здания, расположенные на ул. Ильинской, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93; ул. М. Покровской, 26, 28, 28а, 30; ул. Маслякова, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 28а, 30; ул. Обозной, 3, 5, 7, 11, 1/26.

С 9:00 до 17:00 свет отключат на ул. Большая Печерская,11, 13, 13А.

Кроме того, с 9:00 до 16:00 без горячей воды останутся жильцы домов на ул. Володарского, 38Б, 38а; Ошарской, 38, пер. Могилевича, 5.

В Ленинском районе с 9:00 до 14:00 света не будет в Военном учебном центре ННГУ (ул. Космонавта Комарова, 2а).

В Советском районе на весь день будут обесточены дома на ул. Елецкая, 10а (Школа интернат №1), 11-24, 17/19; ул. Енисейская, 23, 25-36, 43, 48, 50, 32/3. Света здесь не будет с 9:00 до 20:00.

С 9:00 до 13:00 электроснабжение приостановят на проспекте Гагарина в домах № 56а, 56, 58.

С 10:00 до 14:00 без электричества останутся здания на ул. Бекетова, 21а, 23, 23а, 23б; ул Заярской, 18а, 20, 20а; ул. Юбилейной, 9б.

В Сормовском районе с 10:00 до 12:00 света не будет на ул. Зайцева в многоквартирных домах № 10, 11, 12, 13.

В Московском районе будут проводиться плановые работы на сетях ГВС. В связи с этим с 9:00 до 13:00 будет отключена горячая вода по адресам: ул. Коминтерна,12, 6/1, 8; ул. Страж Революции, 3.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph