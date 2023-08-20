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Культура и отдых

Акция "Бегущая книга" пройдёт на улицах Нижнего Новгорода 1 сентября

31 августа 2023 10:53  [45] Культура и отдых

Библиотекари Нижнего Новгорода 1 сентября присоединятся к Всероссийской акции "Бегущая книга" - интеллектуальному забегу по городским улицам. По пути они будут задавать прохожим тематические вопросы и награждать за правильные ответы призами.

"Бегущая книга" - это ежегодная масштабная акция, которая объединяет представителей библиотечного сообщества и любителей чтения по всей стране. Она проходит дважды в год: весной - в Общероссийский день библиотекаря 27 мая и осенью - 1 сентября, в День знаний. Как рассказали организаторы, предстоящий забег приурочен к Году педагога и наставника.

В Канавинском районе забег стартует в 12:30 от ЦГБ им. Ленина (ул.Советская, 16), маршрут будет пролегать через пл. Революции со стороны Московского вокзала, мимо школы №52 на ул.Чкалова - и до парка 1 Мая.

В Автозаводском районе забег стартует в 12:00 от Библиотечно-досугового центра (пр. Молодежный, 44 б) и пройдёт по главным улицам района: пр. Молодежный, пр. Кирова, пр. Октября, Парк культуры и отдыха. Участники акции будут одеты в фирменные белые футболки с соответствующей символикой. За правильные ответы они будут дарить литературные призы – новые издания, сувениры и книжные закладки.

В Ленинском районе "Бегущая книга" стартует от Центральной библиотеки им. Фурманова (пр. Ленина, 14). Её маршрут будет проходить вблизи станции метро "Ленинская", школы №101, ЖК "Аквамарин", сквера "Техноткань" - до школы №62 на пр. Ленина, 14А.

В Приокском районе в 12:00 "книгобежцы" стартуют сразу по нескольким маршрутам. Первый - от библиотеки им. Фадеева - по улицам Голованова, Жукова к улице 40 лет Победы. Второй - от библиотеки им. Николаевой - на площадь Жукова. Третий - от библиотеки им. Гончарова - в посёлок Черепичный. Также специалисты библиотеки им. Катаева проведут акцию на улицах Пятигорской и Батумской, а библиотеки им. Шевченко – на проспекте Гагарина и улице Бонч-Бруевича.

В Советском районе маршрут акции пройдёт по улицам Васюнина, Чукотской, Рукавишниковых, Бекетова, Шишкова, площади Советской, Аллее Памяти и Славы и Парку им. Пушкина. Библиотекари зададут прохожим вопросы для проверки эрудиции по разным направлениям школьной программы. За правильные ответы будут вручать интересные книги или небольшие сувениры.

Интеллектуальный забег пройдёт и на улицах Нижегородского района. Правильный ответ на вопрос библиовикторины можно будет обменять на небольшой сувенир, а за неправильный - получить рекомендации на книги по теме.

Напомним, что праздничная программа "Галактика знаний" будет организована в парках Нижнего Новгорода 1 сентября.

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Теги:
1 сентября Библиотеки
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