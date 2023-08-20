"Газпромнефть-СМ" организовала обмен топовыми производственными практиками для промышленников Бизнес

Фото: Сергей Ловырев

"Газпромнефть – смазочные материалы" организовала профессиональную площадку для обмена передовым опытом, направленным на повышение эффективности производственных и бизнес-процессов. В проекте "Ярмарка успешных практик" в Нижнем Новгороде приняли участие 130 инноваторов из всех структурных подразделений "Газпромнефть-СМ", а также представители промышленных, строительных и сервисных предприятий России.

На мероприятии было представлено более 30 решений, касающихся технологических процессов, безопасности производства, логистики и обслуживания клиентов, которые уже были успешно реализованы на предприятиях компании. Среди наиболее значимых инициатив можно отметить оптимизацию цикла приготовления базовых масел и фасовки готовой продукции, внедрение радиоуправляемых технологий на производстве и сокращение объема деловой документации. Универсальность предложенных бизнес-инициатив позволит успешно внедрить их в другие сферы промышленности.

Анатолий Скоромец, генеральный директор "Газпромнефть - СМ":

"Постоянный профессиональный рост наших сотрудников дает импульс для новых идей, качественно меняющих и производственные, и бизнес-процессы. Обмениваясь опытом и профессиональными секретами с коллегами и партнерами, помогаем друг другу стать сильнее, эффективнее и надежнее".

Андрей Саносян, заместитель губернатора Нижегородской области:

"В Нижегородской области более 600 промышленных предприятий, и все они заинтересованы в инновационных решениях. Идеи, представленные "Газпромнефть-СМ", могут быть интересны во многих сферах - машиностроении, металлургии, нефтехимии, электроэнергетике. Важно, чтобы компании обменивались лучшими практиками".