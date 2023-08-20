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Культура и отдых

Бесплатные автобусы организуют для посетителей фестиваля "Русское лето. ZаРоссию"

31 августа 2023 12:53  [99] Культура и отдых

Музыкальный фестиваль "Русское лето. Zа Россию" состоится 2 сентября в Парке Победы Нижнего Новгорода.

Как сообщили в Доме народного единства, для удобства посетителей будут организованы бесплатные шаттлы с площади Минина и Речного вокзала. Автобусы будут ходить до Парка Победы и обратно с 13.30 до 21.00.

Напомним, что гости мероприятия увидят выступления Александр Ф. Скляр (группа "Ва-Банкъ") и Мары, а также других музыкантов.

Для посетителей фестиваля организаторами подготовлена обширная культурно-развлекательная программа.

Подробнее о программе можно узнать на сайте: https://дом-единства.рф/. Вход на мероприятие свободный. 

 

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Теги:
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