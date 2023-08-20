Обновленный актовый зал молодежно-досугового центра открылся в поселке Смолино Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Обновленный в рамках нацпроекта "Культура" актовый зал молодежно-досугового центра открылся в поселке Смолино Володарского района. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, центр, существующий уже 25 лет, обслуживает поселок, в котором проживает около 2400 человек, из них более 700 человек – молодежь до 35 лет.

В настоящее время в культурно-досуговом центре действуют семь клубных формирований, которые посещают 85 человек. В центре работает два хореографических коллектива, где занимаются дети и подростки от 6 до 16 лет.

С 2016 года центр занимает несколько кабинетов и актовый зал в здании администрации поселка. Из-за отсутствия ремонта использовать зал не было возможности.

Как рассказал глава Володарского района Геннадий Щанников, на капитальный ремонт актового зала по нацпроекту было выделено более 5 млн рублей, а еще 1,3 млн рублей было направлено из бюджета региона.

В помещении заменили окна, системы отопления, электроснабжения, приведели в порядок полы, стены и потолок, оборудовали запасные выходы.

Также в рамках проекта "Культура малой Родины" в зале, который вмещает чуть более ста человек, установили новые кресла на сумму более 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что пять кинозалов модернизируют в Нижегородской области в 2023 году.