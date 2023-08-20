Зараженную бешенством лису выявили в Починковском районе Общество

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Зараженную бешенством лису выявили в Починковском районе. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, заболевание выявили 29 августа в пробах, доставленных от лисы, пойманной в селе Починки.

В настоящее время специалисты проводят мероприятия по ликвидации очага бешенства. Установлено, что зараженное животное успело покусать домашнюю собаку.

Напомним, 23 августа лису с бешенством выявили в Чкаловском районе.

Также ранее сообщалось, что шестой случай заражения АЧС выявили в Нижегородской области.