Нижегородские парламентарии проанализировали работу региона в сфере бесплатной юридической помощи Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Депутаты нижегородского Заксобрания на заседании 31 августа подвели итоги мониторинга правоприменения регионального закона "О бесплатной юридической помощи в Нижегородской области", сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Комитет Заксобрания по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту в первом полугодии 2023 года осуществил мониторинг правоприменения регионального закона.

Полученные результаты продемонстрировали эффективность его реализации.

Предметом мониторинга стала действующая в регионе система оказания бесплатной юридической помощи, законодательство субъектов РФ ПФО.

Также законодатели в рамках проверки совершили выезды в Госюрбюро области, адвокатскую контору и юридическую клинику.

В ЗСНО отмечен положительный опыт работы адвокатского сообщества Нижегородской области по оказанию бесплатной юридической помощи. Анализ деятельности адвокатов, работающих в регионах ПФО, показал, что наибольшее количество обращений граждан, по которым оказана бесплатная юридическая помощь, рассмотрено адвокатами Нижегородской области.

Так, в 2022 году помощь оказана в 33% случаев от общего числа помощи, оказанной всеми адвокатами Приволжского федерального округа.

С 2020 года в Нижегородской области осуществляет свою деятельность Госюрбюро, которое оказывает бесплатную юридическую помощь жителям области, а также активно участвует в правовом просвещении граждан. Госюрбюро Нижегородской области в числе первых 30 регионов Российской Федерации получило мобильный офис, произведенный по заказу Минюста России, на базе автомобиля "ГАЗель NEXT".

В ходе мониторинга также отмечена положительная динамика в оказании бесплатной юридической помощи юридическими клиниками образовательных организаций высшего образования.

Как было отмечено в ходе заседания, в 2022 году в Нижегородской области помощь в рамках государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи оказана более чем по 1 млн обращений. По сравнению с 2021 годом количество оказанной помощи в 2022 году больше на 38,6%.

"Система оказания бесплатной юридической помощи в Нижегородской области, на мой взгляд, выстроена достаточно эффективно. Сейчас работает смешанная система – существует Государственное юридическое бюро, адвокатура, юридические клиники. Итоги проделанной работы показывают, что процесс оказания бесплатной юридической помощи все еще набирает обороты. Все больше людей обращаются за бесплатной помощью и получают ее, - отметил председатель комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Законодательного Собрания Нижегородской области Владимир Паков. – В свою очередь, региональным парламентом не только проводится анализ и контроль их работы, но и обеспечивается доступность такой помощи и информационная просвещенность жителей Нижегородской области. Так, в первом полугодии 2023 года Законодательным Собранием опубликовано 56 сообщений в средствах массовой информации о реализации прав граждан на получение бесплатной юридической помощи, а также 175 сообщений в социальных сетях и мессенджерах. Активная работа по информированию и повышению эффективности бесплатной юридической помощи будет продолжаться".

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО поддержали изменения в закон о бюджете.