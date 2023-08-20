Нижегородская прокуратура требует конфискации имущества Олега Кручинина Происшествия

В Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода поступило исковое заявление от прокуратуры региона о конфискации имущества экс-руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, прокурорская проверка выявила наличие дорогостоящего имущества у подсудимого, которое не соответствует его доходам.

Уже установлено, что в период с ноября 2012 по июнь 2021 года Олег Кручинин, занимая должности федеральной государственной службы, приобретал транспортные средства и объекты недвижимости, стоимость которых существенно превышала его законные доходы.

При этом, как показала проверка прокуратуры, правоустанавливающие документы на приобретаемое дорогостоящее имущество оформлялись на близких родственников.

Общая стоимость укрытого имущества составила более 35,2 млн рублей.

Напомним, что бывшего руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Ульяновской и Самарской областям судят в Нижнем Новгороде по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что Московский райсуд Нижнего Новгорода назначил нижегородке 10,5 лет тюрьмы за сбыт наркотиков.