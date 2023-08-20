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Политика

Нижегородская Общественная палата получила право законодательной инициативы

31 августа 2023 15:45  [94] Политика
Законодательное собрание Нижегородской области

Законодательное собрание Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Общественная палата Нижегородской области получила право законодательной инициативы. Соответствующее решение было принято на заседании Законодательного собрания региона 31 августа.

Согласно информации, с обращением о наделении палаты этим правом к председателю областного парламента Евгению Люлину ранее обратился ее председатель Роман Стронгин. В июне инициативу поддержал профильный комитет по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту.

В ходе заседания депутаты отметили, что сейчас правом законодательной инициативы облают Общественные палаты шести регионов Приволжского федерального округа.

По словам председателя комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Владимира Пакова, эти поправки необходимы, так как Общественная палата обеспечивает взаимодействие органов власти с обществом, помогает сформулировать новые инициативы на благо нижегородцев.

"Теперь общественники смогут не только контролировать соблюдение прав наших граждан в разработанных законах, но и предлагать свои законодательные инициативы, принимать участие в их создании", - отметил депутат.

Ранее сообщалось, что нижегородский Облсовпроф и Общественная палата региона вместе примут участие в наблюдении за ходом выборов.

Также напомним, в мае 2022 года правом законодательной инициативы был наделен Молодежный парламент Нижегородской области.

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Теги:
Законодательное собрание Общественная палата
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