Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Пакгаузы стали лауреатом премии International Architecture Awards
Индивидуальные тепловые пункты появятся в МКД Нижнего Новгорода
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
31 августа 2023 16:53  [46] Юрий Станкевич: "Актуализация стратегии развития Нижегородской области позволит улучшать жизнь в регионе"
31 августа 2023 16:34  [70] Герои России смогут бесплатно получить землю в Нижегородской области
31 августа 2023 16:16  [93] Награжденные знаком "Житель осажденного Сталинграда" получат меры поддержки в Нижегородской области
31 августа 2023 16:08  [91] Условия поступления на службу в полицию упрощены в России
31 августа 2023 15:05  [127] Максим Решетников и Глеб Никитин обсудили сферу туризма в Нижегородской области
31 августа 2023 14:30  [136] Доступность избирательных участков для инвалидов обсудили в нижегородском избиркоме
31 августа 2023 13:57  [163] Нижегородские парламентарии проанализировали работу региона в сфере бесплатной юридической помощи
31 августа 2023 13:43  [127] Зараженную бешенством лису выявили в Починковском районе
31 августа 2023 13:36  [132] Обновленный актовый зал молодежно-досугового центра открылся в поселке Смолино
31 августа 2023 13:02  [130] Количество укушенных клещами нижегородцев на 11,6% больше, чем в прошлом году
Общество

Юрий Станкевич: "Актуализация стратегии развития Нижегородской области позволит улучшать жизнь в регионе"

31 августа 2023 16:53  [46] Общество

Депутат Государственной Думы Юрий Станкевич отметил важность работы по актуализации стратегии развития Нижегородской области, итоги которой были подведены на форуме "Вместе мы можем больше!".

"Стратегия развития Нижегородской области, которая была принята в 2018 году, показала на практике свою эффективность. Многое, что было запланировано тогда и казалось сложно реализовать, сегодня не является чем-то недосягаемым и  выражается в конкретных позитивных изменениях. Но время не стоит на месте, а наша жизнь меняется, как меняются и запросы людей. Поэтому актуализация стратегии развития Нижегородской области позволит улучшать жизнь в регионе с учетом запроса сегодняшнего дня", - заявил Юрий Станкевич.

Депутат подчеркнул, что основная задача была в том, чтобы услышать мнение людей, вместе с ними проработать озвученные идеи и предложения, чтобы они попали в итоговый документ.

"Эта работа показала и то, насколько люди сами хотят быть причастными к развитию своего региона. Я принимал участие во многих стратегических сессиях – и отраслевых, и территориальных, и важно, что многие эксперты приходили с уже проработанными проектами.  А для нас – депутатов – это еще важно и с точки зрения дополнительного общения с жителями. Мы понимаем, какой есть запрос у общества, в каких направлениях нужно усилить нашу работу и уже в связке с исполнительной властью решать все озвученные проблемы", - добавил Юрий Станкевич.

"За последние пять лет проделана колоссальная работа, преображается не только сам Нижний Новгород, но и небольшие отдаленные населенные пункты. Это реальные итоги работы по реализации стратегии, которую проделала большая команда регионального правительства. Мы постоянно слышим, что регион занимает лидирующие позиции на федеральном уровне, – это касается и объемов дорожного строительства, и реализации экологических проектов, и привлечения инвестиций, и многих других направлений. Задан хороший темп, сбавлять который ни в коем случае уже нельзя!", - отметил депутат.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Стратегия развития Юрий Станкевич
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph