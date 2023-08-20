Юрий Станкевич: "Актуализация стратегии развития Нижегородской области позволит улучшать жизнь в регионе" Общество

Депутат Государственной Думы Юрий Станкевич отметил важность работы по актуализации стратегии развития Нижегородской области, итоги которой были подведены на форуме "Вместе мы можем больше!".

"Стратегия развития Нижегородской области, которая была принята в 2018 году, показала на практике свою эффективность. Многое, что было запланировано тогда и казалось сложно реализовать, сегодня не является чем-то недосягаемым и выражается в конкретных позитивных изменениях. Но время не стоит на месте, а наша жизнь меняется, как меняются и запросы людей. Поэтому актуализация стратегии развития Нижегородской области позволит улучшать жизнь в регионе с учетом запроса сегодняшнего дня", - заявил Юрий Станкевич.

Депутат подчеркнул, что основная задача была в том, чтобы услышать мнение людей, вместе с ними проработать озвученные идеи и предложения, чтобы они попали в итоговый документ.

"Эта работа показала и то, насколько люди сами хотят быть причастными к развитию своего региона. Я принимал участие во многих стратегических сессиях – и отраслевых, и территориальных, и важно, что многие эксперты приходили с уже проработанными проектами. А для нас – депутатов – это еще важно и с точки зрения дополнительного общения с жителями. Мы понимаем, какой есть запрос у общества, в каких направлениях нужно усилить нашу работу и уже в связке с исполнительной властью решать все озвученные проблемы", - добавил Юрий Станкевич.

"За последние пять лет проделана колоссальная работа, преображается не только сам Нижний Новгород, но и небольшие отдаленные населенные пункты. Это реальные итоги работы по реализации стратегии, которую проделала большая команда регионального правительства. Мы постоянно слышим, что регион занимает лидирующие позиции на федеральном уровне, – это касается и объемов дорожного строительства, и реализации экологических проектов, и привлечения инвестиций, и многих других направлений. Задан хороший темп, сбавлять который ни в коем случае уже нельзя!", - отметил депутат.