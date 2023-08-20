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Общество

Уже более 1,5 млн тонн зерна собрали нижегородские аграрии

31 августа 2023 17:35  [98] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Уже более 1,5 млн тонн зерна собрали нижегородские аграрии с начала уборочной кампании. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

Согласно информации, на данный момент зерновые культуры убраны на 445 тысячах га, что составляет почти 70% от плана. Плановой показатель по объему собранного зерна превышен уже на 16 тысяч тонн.

Николай Денисов отметил, что средняя урожайность зерновых составляет 34,4 центнера с гектара.

Также в регионе продолжается уборка картофеля, овощей, рапса, льна-долгунца, ведется заготовка кормов для сельскохозяйственных животных.  

Кроме того, идут работы по севу озимых культур – рапса, пшеницы, ржи. На сегодняшний день засеяно 67 тысяч гектаров – 30% от плана.

Напомним, что около 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году.

Также ранее сообщалось, что агроиндустриальный парк предложено создать в Нижегородской области.

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Теги:
АПК Сельское хозяйство
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