Пакгаузы стали лауреатом премии International Architecture Awards
Абитуриенты из 83 регионов России поступили в ННГУ в 2023 году
Индивидуальные тепловые пункты появятся в МКД Нижнего Новгорода
Проекты-лауреаты премии Нижнего Новгорода 2023 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
25 августа 2023 17:12  [60] Агроиндустриальный парк предложено создать в Нижегородской области
25 августа 2023 16:24  [101] Подрядчик завершил строительные работы на Южном обходе Арзамаса
25 августа 2023 16:15  [91] Новый аппарат УЗИ-диагностики поступил в Сокольскую ЦРБ по нацпроекту
25 августа 2023 15:55  [92] Лису с бешенством выявили в Чкаловском районе
25 августа 2023 15:30  [108] Дом культуры в селе Абрамово Арзамасского округа преображается благодаря проекту "Культура малой Родины"
25 августа 2023 15:14  [133] Участниками нижегородского проекта "Волонтеры Молодежной столицы" стали более 100 человек из 37 регионов
25 августа 2023 14:45  [139] Членов нижегородских избирательных комиссий обучили стрессоустойчивости
25 августа 2023 14:32  [141] Тематическая подсветка к фестивалю INTERVALS появится на нижегородской телебашне
25 августа 2023 14:24  [141] Качество воды на девяти пляжах Нижнего Новгорода не соответствует норме
25 августа 2023 14:06  [189] Эксперты обсудят сохранение мозаики на фасаде дома по улице Березовской
Общество

Агроиндустриальный парк предложено создать в Нижегородской области

25 августа 2023 17:12  [60] Общество

Фото: Никита Духник

Стратегическая сессия "Продовольственная безопасность – новый вызов" по актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла на площадке "Точки кипения" НИУ ВШЭ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие более 60 представителей сферы АПК, образовательных и научных учреждений сельскохозяйственного профиля.

"Сфера АПК - одна из важнейших, и в стратегии развития региона она занимает особое место. От отрасли зависит не только благополучие экономики, ситуация на рынке продовольствия, но и жизнь на селе. В сельском хозяйстве постоянно появляются новые технологии, требуется обновление техники. Все последние годы мы планомерно наращивали объемы поддержки агропромышленного комплекса. Нижегородская область занимает лидирующие позиции в стране по обновлению сельхозтехники, реализует крупные инвестиционные проекты, у нас расширяются кадровые возможности. Необходимо сохранить движение вперед, спланировать дальнейшие шаги", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, за пять региону удалось добиться продовольственной независимости. Так, область обеспечивает себя зерновыми и зернобобовыми культурами на 152%, а в 2022 году был поставлен рекорд – впервые за 30 лет урожай зерна превысил 1,7 млн тонн. Самообеспеченность яйцом составляет 126%, картофелем - 115%.

С 2018 года в сферу АПК было инвестировано 82,1 млрд рублей, было создано 1 477 новых рабочих мест, приобретено около 3800 единиц техники, в том числе 2500 единиц – при господдержке.

В ходе стратсессии эксперты предложили расширить возможности для инвесторов, создав агроиндустриальный парк с готовой инфраструктурой. Такой объект может быть размещен на территории опережающего развития.

Также была выдвинута идея по созданию цифровой платформы, позволяющей получать актуальные данные для эффективного прогнозирования, управления и постановки задач по развитию АПК.

Для решения кадрового дефицита участники стратсессии предложили создать образовательный комплекс, объединяющий дошкольное, начальное, среднее, профессиональное образование, НИИ, предприятия и органы власти.

Также в эту систему предложено включить институты дополнительного образования, чтобы иметь возможность развивать таланты в сфере АПК, и ИТ-кампус "НЕЙМАРК", который мог бы обеспечить разработку цифровых решений для сельскохозяйственной отрасли.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

В ходе стратегической сессии "Территория цифрового лидерства"IT-специалисты внесли более 20 предложений для актуализации стратегии развития Нижегородской области, а в стратсессии "Культура и туризм как фактор развития территорий" приняли участие более 70 экспертов в области туризма, культуры и НХП.

Также на стратегической сессии "Забота о каждом" обсудили вопрос создания многофункциональных социальных центров в Нижегородской области, а представители сферы экологии и лесного хозяйства в рамках стратегической сессии "Наше богатство" разработали девять проектов для актуализации Стратегии.

Экономисты и промышленники разработали 35 проектов для актуализации и корректировки Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года.

Участники стратсессии "Спорт - норма жизни" предложили создать интерактивный музей спорта, а в ходе стратегической сессии "Комфортная среда для жизни" было предложено создать мобильное приложение для оценки коммунальных организаций.

Также в августе прошла стратегические сессии "Образование и наука – залог развития региона", "Инфраструктурное развитие: дороги, транспорт" и обсуждение нижегородской стратегии жилищного строительства.

Кроме того, в рамках работы по актуализации Стратегии развития Нижегородской области 10 июля на площадке Дома народного единства состоялся Круглый стол на тему социальной поддержки семей. 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПК Сельское хозяйство Стратегия развития
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph