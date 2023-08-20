Агроиндустриальный парк предложено создать в Нижегородской области Общество

Фото: Никита Духник

Стратегическая сессия "Продовольственная безопасность – новый вызов" по актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла на площадке "Точки кипения" НИУ ВШЭ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие более 60 представителей сферы АПК, образовательных и научных учреждений сельскохозяйственного профиля.

"Сфера АПК - одна из важнейших, и в стратегии развития региона она занимает особое место. От отрасли зависит не только благополучие экономики, ситуация на рынке продовольствия, но и жизнь на селе. В сельском хозяйстве постоянно появляются новые технологии, требуется обновление техники. Все последние годы мы планомерно наращивали объемы поддержки агропромышленного комплекса. Нижегородская область занимает лидирующие позиции в стране по обновлению сельхозтехники, реализует крупные инвестиционные проекты, у нас расширяются кадровые возможности. Необходимо сохранить движение вперед, спланировать дальнейшие шаги", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, за пять региону удалось добиться продовольственной независимости. Так, область обеспечивает себя зерновыми и зернобобовыми культурами на 152%, а в 2022 году был поставлен рекорд – впервые за 30 лет урожай зерна превысил 1,7 млн тонн. Самообеспеченность яйцом составляет 126%, картофелем - 115%.

С 2018 года в сферу АПК было инвестировано 82,1 млрд рублей, было создано 1 477 новых рабочих мест, приобретено около 3800 единиц техники, в том числе 2500 единиц – при господдержке.

В ходе стратсессии эксперты предложили расширить возможности для инвесторов, создав агроиндустриальный парк с готовой инфраструктурой. Такой объект может быть размещен на территории опережающего развития.

Также была выдвинута идея по созданию цифровой платформы, позволяющей получать актуальные данные для эффективного прогнозирования, управления и постановки задач по развитию АПК.

Для решения кадрового дефицита участники стратсессии предложили создать образовательный комплекс, объединяющий дошкольное, начальное, среднее, профессиональное образование, НИИ, предприятия и органы власти.

Также в эту систему предложено включить институты дополнительного образования, чтобы иметь возможность развивать таланты в сфере АПК, и ИТ-кампус "НЕЙМАРК", который мог бы обеспечить разработку цифровых решений для сельскохозяйственной отрасли.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

В ходе стратегической сессии "Территория цифрового лидерства"IT-специалисты внесли более 20 предложений для актуализации стратегии развития Нижегородской области, а в стратсессии "Культура и туризм как фактор развития территорий" приняли участие более 70 экспертов в области туризма, культуры и НХП.

Также на стратегической сессии "Забота о каждом" обсудили вопрос создания многофункциональных социальных центров в Нижегородской области, а представители сферы экологии и лесного хозяйства в рамках стратегической сессии "Наше богатство" разработали девять проектов для актуализации Стратегии.

Экономисты и промышленники разработали 35 проектов для актуализации и корректировки Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года.

Участники стратсессии "Спорт - норма жизни" предложили создать интерактивный музей спорта, а в ходе стратегической сессии "Комфортная среда для жизни" было предложено создать мобильное приложение для оценки коммунальных организаций.

Также в августе прошла стратегические сессии "Образование и наука – залог развития региона", "Инфраструктурное развитие: дороги, транспорт" и обсуждение нижегородской стратегии жилищного строительства.

Кроме того, в рамках работы по актуализации Стратегии развития Нижегородской области 10 июля на площадке Дома народного единства состоялся Круглый стол на тему социальной поддержки семей.