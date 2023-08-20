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Общество

РЭО предложил установить фандоматы во всех школах страны

31 августа 2023 18:55  [86] Общество

Фото: РЭО

Российский экологический оператор предложил устанавливать в школах по всей стране фандоматы по приёму вторсырья, в частности - пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Письмо с соответствующим предложением направлено в Минпросвещения РФ на имя министра Сергея Кравцова. Об этом сообщил телеканал "360".

Гендиректор РЭО Денис Буцаев пояснил, что фандоматы позволят сформировать экологически ответственное поведение со школьной скамьи. Если Минпросвещения поддержит инициативу, то они появятся в школах всех регионов страны. Школьники смогут сдавать бутылки из пластика и стекла и банки из алюминия, получая за это вознаграждение.

"Столичный регион уже активно вовлечён в данную работу. Со своей стороны РЭО выступает связующим звеном между производителями и органами государственной власти различного уровня, также активно участвуя в развитии сети фандоматов в стране", — добавил Буцаев.

Согласно информации, при сдаче тары в фандоматы школьники смогут получать за это бонусы, баллы или скидки на транспортную карту, услуги связи, в магазины или кафе сетей-партнёров. Также дети смогут отказаться от вознаграждения в пользу благотворительных проектов.

В некоторых субъектах РФ в школах уже существует такой опыт - в Татарстане, Башкортостане и в Подмосковье, и система показала себя как очень востребованная.

Напомним, ранее Российский экологический оператор предложил Минздраву рассмотреть организацию отдельной сети контейнеров в больницах и поликлиниках для сбора блистеров от лекарств. Это позволит укоренить централизованный сбор данной упаковки для последующей переработки.

СПРАВКА:

Фандоматы — роботизированные аппараты для обмена возвратной тары на денежное вознаграждение, баллы или чеки. Они позволяют собрать полимерные отходы высокого качества, на 100% пригодные к вторичной переработке.

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Теги:
Мусор РЭО Школы
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