Сквер на улице Героя Безрукова открыли в Московском районе после благоустройства Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сквер на улице Героя Безрукова благоустроили по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Как рассказал глава Московского района Владимир Кропотин, на месте неухоженной липовой аллеи был благоустроен небольшой и "тихий" сквер. Липы были сохранены по просьбам жителей, также реконструированы системы теплоснабжения.

Кроме того, в пространстве установили ограждение, уложили 651 кв.м брусчатки, появились парковые скамейки, качели, урны, 18 опор освещения.

Было проведено и дополнительное озеленение. В сквере высадили 135 кустарников и цветов, разбили газон на площади почти 2 тысячи кв.м.

Ранее сообщалось, что еще три сквера благоустроили в Приокском районе.