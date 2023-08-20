Гастрофестиваль пройдет на Нижегородской ярмарке 1-3 сентября Культура и отдых

Гастрофестиваль пройдет на Нижегородской ярмарке 1-3 сентября с 10:00 до 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе общественного пространства.

Согласно информации, мероприятие состоится в рамках Международного форума потребительской кооперации "Кооперация: время, традиции, люди". Кооператоры со всей страны представят нижегородцам свою продукцию.

Так, Астраханский облрыболовпотребсоюз приготовит в 50-литровых котлах судака, сазана, леща и щуку. Расположатся кооператоры в рыбацком шалаше.

Татпотребсоюз установит гигантский "Монгольский самовар". В нем будет приготовлена шурпа из баранины. Также здесь можно будет попробовать горячий чай, традиционные татарские сладости. Также кооператоры Татарстана проведут мастер-классы по приготовлению национальной выпечки и по декоративно-прикладному искусству.

Также гости ярмарки смогут попробовать кубанский борщ, тамбовские пельмени и манты, а кооператоры из Владимира приготовят чебуреки по оригинальному рецепту.

Ранее сообщалось, что праздник "Галактика знаний" пройдёт в нижегородских парках 1 сентября.