Никита Стасишин и Сергей Морозов осмотрели школу в "Новинки Smart City"

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru
Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин и заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов побывали в школе №152 в ЖК "Новинки Smart City" накануне старта нового учебного года.
Образовательное учреждение было возведено в данном микрорайоне Нижнего Новгорода в рамках программы "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда".
Учениками 1 - 8 классов новой школы станут ребята, проживающие в ЖК "Новинки Smart City", "Окский берег", поселке Новинки.
Никита Стасишин подчеркнул, что в ЖК "Новинки Smart City" по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина реализован комплексный подход: не только решаются проблемы обманутых дольщиков, но и продумано обеспечение нового микрорайона социальной инфраструктурой – школой и детским садом.
"Этот микрорайон и развитие жилищного строительства в Нижегородской области в целом являются примером для всех регионов. Вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни строится опережающими темпами, при этом эффективно используются те меры поддержки, которые есть на федеральном уровне - национальные проекты, инфраструктурное меню. Регион научился делать это качественно, быстро, закладывая перспективы дальнейшего развития отрасли жилищного строительства", - сказал Никита Стасишин.
Напомним, что в школы Нижнего Новгорода 1 сентября в этом году "первый раз в первый класс" пойдут более 16 тысяч ребятишек.
Также сообщалось, что три "аграрные" школы откроют в этом году в Нижегородской области.
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