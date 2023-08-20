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Общество

Юрий Шалабаев: "Пусть этот учебный год будет наполнен открытиями"

01 сентября 2023 09:30  [58] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днём знаний.

"С возрастом детские воспоминания стираются, но своё самое первое 1 сентября, наверное, помнит каждый. Это знакомство со взрослым миром, первыми учителями, будущими друзьями, гордость родителей. И потом всю жизнь мы почему-то ждем наступления этого дня каждый год с воодушевлением и надеждой", - отметил мэр.

"Для наших детей и молодых горожан 1 сентября означает возвращение в родные стены учебных заведений. Только в школы Нижнего Новгорода 1 сентября пойдут более 140 тысяч учеников, более 16 тысяч из них - первоклассники. И каждый новый учебный день для них станет очередным шагом к познанию мира и самосовершенствованию", - сказал глава Нижнего Новгорода.

"Спасибо родителям и педагогам за ваш труд, формирование будущего Нижнего Новгорода, воспитание умных, творческих и ответственных личностей. Пусть этот учебный год будет наполнен открытиями, интересными встречами, глубокими познаниями и яркими достижениями", - пожелал в заключение Юрий Шалабаев.

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Теги:
1 сентября Праздники Юрий Шалабаев
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