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Спорт

Игрок "Пари Нижний Новгород" Эдгар Севикян будет выступать за сборную Армении

01 сентября 2023 10:13  [90] Спорт

Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

Игрок "Пари Нижний Новгород" Эдгар Севикян будет выступать за сборную Армении. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, вчера стало известно, что в сборную России по футболу вызваны три игрока "Пари НН": 21-летний защитник Виктор Александров, 22-летний полузащитник Эдгар Севикян и 20-летний полузащитник Ярослав Михайлов.

"Мне очень приятно, что тренерский штаб сборной России обратил внимание и оценил мою работу и результаты! Россия дала мне очень многое в плане моего профессионализма и карьеры", - прокомментировал Эдгар Севикян.

Однако полузащитник уже принял решение, что будет выступать за сборную Армении.

"Надеюсь, что болельщики отнесутся с пониманием к моему выбору и самостоятельному решению", - добавил Эдгар Севикян.

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Теги:
ФК Пари НН Футбол
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