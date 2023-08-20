Три игрока ФК "Пари Нижний Новгород" вызваны в сборную России Спорт

Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

Три игрока ФК "Пари Нижний Новгород" вызваны в сборную России. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Так, нижегородскую команду в сборной представит 21-летний защитник Виктор Александров, который провел в этом сезоне РПЛ 4 матча, 22-летний полузащитник Эдгар Севикян (6 матчей, 1 гол) и 20-летний полузащитник Ярослав Михайлов (6 матчей).

Сборная России по футболу 7 и 11 сентября проведет два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта, а 12 сентября команда встретится со сборной Катара.

Всего в сборную на сентябрьские сборы вызвано 49 игроков.

"Поздравляем парней и желаем им успешных выступлений за главную команду нашей страны", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что Давид Мелик-Гусейнов 21 июля был назначен новым гендиректором ФК "Пари Нижний Новгород". В сезоне 2022/2023 ФК "Пари Нижний Новгород" по итогам двух стыковых матчей с "Родиной" сохранил прописку в Российской Премьер - лиге.