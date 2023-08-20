Нижегородские школьники смогут купить билеты на футбол со скидкой Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Генеральный директор ФК "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале рассказал о программе скидок для школьников.

Так, на завтрашний матч с ФК "Рубин" в кассах стадиона первоклассники смогут купить билет за 1 рубль, второклассники за 2 рубля, учащиеся третьего класса за 3 рубля и так далее.

Также продолжат действовать социальные программы.

Для прохода на матч необходима "Карта болельщика". Дети до 14 лет оформляют карту вместе с одним из родителей. Сделать это можно в МФЦ на стадионе в день мачта.

Игра начнется 2 сентября в 15:15.

Ранее сообщалось, что игрок "Пари Нижний Новгород" Эдгар Севикян будет выступать за сборную Армении.