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Нижегородские школьники смогут купить билеты на футбол со скидкой

01 сентября 2023 11:15  [38] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Генеральный директор ФК "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале рассказал о программе скидок для школьников.

Так, на завтрашний матч с ФК "Рубин" в кассах стадиона первоклассники смогут купить билет за 1 рубль, второклассники за 2 рубля, учащиеся третьего класса за 3 рубля и так далее. 

Также продолжат действовать социальные программы. 

Для прохода на матч необходима "Карта болельщика". Дети до 14 лет оформляют карту вместе с одним из родителей. Сделать это можно в МФЦ на стадионе в день мачта.

Игра начнется 2 сентября в 15:15.

Ранее сообщалось, что игрок "Пари Нижний Новгород" Эдгар Севикян будет выступать за сборную Армении.

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Теги:
ФК Пари НН Футбол Школы
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