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Праздничная подсветка ко Дню знания появится на нижегородской телебашне. Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.
Согласно информации, сегодня нижегородцы смогут увидеть на телебашне динамические световые композиции в теплых осенних тонах. Ее грани украсит кружащаяся золотисто-оранжевая листва, а на медиаэкране пойдет бегущая строка: "1 сентября".
Иллюминация будет работать с 20:00 до 23:00.
Напомним, что к 65-летию нижегородского фиала РТРС телебашня была модернизирована.
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