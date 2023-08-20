Праздничная подсветка ко Дню знания появится на нижегородской телебашне Общество

Фото: Нижегородский филиал РТРС

Праздничная подсветка ко Дню знания появится на нижегородской телебашне. Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

Согласно информации, сегодня нижегородцы смогут увидеть на телебашне динамические световые композиции в теплых осенних тонах. Ее грани украсит кружащаяся золотисто-оранжевая листва, а на медиаэкране пойдет бегущая строка: "1 сентября".

Иллюминация будет работать с 20:00 до 23:00.

Напомним, что к 65-летию нижегородского фиала РТРС телебашня была модернизирована.