Фотовыставка "Детство без границ" открылась в здании нижегородского Заксобрания Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Фотовыставка "Детство без границ". открылась в здании нижегородского Заксобрания. Как сообщает пресс-служба ЗСНО, главными лицами выставки и почетными гостями торжественного открытия стали дети с особенностями развития.

"Мы с Михаилом Сергеевичем Кузнецовым, руководителем благотворительного фонда "Нижегородский" в июле решили провести фотосессию для ребятишек с особенностями развития, которую приурочили к началу нового учебного года. Ребята пришли на фотосессию подготовленными, со своими рисунками, в новой школьной форме и, конечно, с хорошим настроением. Законодательное Собрание помогло с организацией этой выставки здесь. Родители и дети были в восторге от увиденного! Их радость от результата фотосессии передалась и нам. Низкий поклон всем тем, кто каждый день ухаживает, занимается, обучает ребят!", - отметила депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Татьяна Гриневич.

"Фотографии вызвали восторг. Конечно, хочется забрать их себе, показать бабушками и дедушкам. Благотворительный фонд "Нижегородский" поддерживает нас не первый год. Его помощь незаменима. У меня двое детей с детским церебральным параличом. Фонд помогал нам собирать денежные средства на реабилитацию детей, а также проводил реабилитацию в своем центре. Мы занимались лечебной физической культурой и с дефектологом, ходили к логопеду, для нас проводили сенсорное интегрирование. Мы очень благодарны всем неравнодушным людям, благотворительному фонду "Нижегородский", депутатам Законодательного Собрания за все, что они делают для нас", - прокомментировала мама одного из участников фотовыставки Ольга Безрукавникова.

В ходе церемонии открытия, приглашенным семьям вручили подарочные сертификаты на оплату реабилитации, наборы первоклассника, книгу о Нижнем Новгороде и памятные сувениры. Самым долгожданным подарком для детей стала фотовыставка.

Справка

Благотворительный фонд "Нижегородский" — открытая некоммерческая организация, которая существует с 2006 года и решает острые социальные проблемы. Фонд создан для помощи детям с тяжелыми заболеваниями (ДЦП), а также для помощи воспитанникам детских домов, проживающих на территории Нижегородской области. Основная цель Фонда - оказание материальной и иной помощи оставшимся без попечения родителей несовершеннолетним и детям с ограниченными возможностями здоровья, а также другим категориям социально не защищенных лиц, независимо от их национальности и вероисповедания.