Еще четыре компании стали резидентами нижегородской ОЭЗ "Кулибин" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" одобрил проекты пяти потенциальных резидентов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Так, резидентами ОЭЗ стали "Агро-Пест", "Комплексный завод специализированной продукции", "НПО "Красный октябрь", "Первый завод". Проект ТПК "Евросталь" рассматривался повторно в связи с изменением параметров и увеличением объема инвестиций.

Как рассказал руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, сейчас в ОЭЗ уже 17 проектов, еще 14 проектов находится в процессе подготовки документов для рассмотрения их заявок на резидентство.

Компания "Агро-Пест" планирует производить на территории ОЭЗ инсектициды, агрохимикаты, а также родентицидные приманки, средства против прорастания и регуляторы роста растений, дезинфицирующие средства и прочие агрохимические продукты. В проект будет инвестировано 1,6 млрд рублей, на производстве создадут 41 рабочее место.

Комплексный завод специализированной продукции (КЗСП) запустит производство полиэтиленовых труб для газо- и водоснабжения, а также фитингов для полиэтиленовых труб. Объем инвестиций в проект составит 1,3 млрд рублей. Планируется создать 50 рабочих мест.

Проект "НПО "Красный октябрь" предусматривает производство твердосплавных стержней и последующего изготовления осевого твердосплавного инструмента (фрезы, сверла, развертки, резцовой вставки, зенкера). Объем инвестиций в проект составит 3 млрд рублей. Планируется создать 422 рабочих места.

"Первый завод" построит производственный комплекс по обработке металла. Здесь будут производиться строительные металлические конструкции. Объем инвестиций в проект составит 705 млн рублей. Планируется создать 92 рабочих места.

Повторно рассмотренный проект ТПК "Евросталь" предусматривает создание производственно-складского комплекса по обработке металла. В его реализацию будет вложено 486 млн, что на 130,3 млн рублей больше, по сравнению с предыдущей заявкой; планируется создать 97 рабочих мест.

Ранее Максиму Решетникову представили план по развитию нижегородской ОЭЗ "Кулибин".

Также напомним, что еще две компании получили статус резидентов нижегородской "Квантовой долины".