Аварийный дом на улице Большой Печерской изымут для сноса Общество

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Аварийный дом на улице Большой Печерской изымут в муниципальную собственность для сноса. Информация об этом размещена на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, дом №45б был признан аварийным и подлежащим к сносу в 2016 году.

Его расселение пройдет в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы".

Собственникам помещений будет выплачена компенсация в размере рыночной стоимости.

Ранее сообщалось, что снос аварийного дома №3 ведется на улице Пятигорской в Приокском районе.