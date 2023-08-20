Новая частная школа открылась в Дзержинске Общество

Фото: АНО "Клевер 1"

Новая частная школа открылась в ранее заброшенном здании в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, здание бывшей школы-интерната на улице Чапаева, 64 с 2022 года восстанавливало АНО "Клевер 1".

В здании отремонтировали столовую и спортивный зал, благоустроили пришкольную территорию. Столовая выполнена в виде уличного кафе с фонарными столбами.

Для учеников доступны 15 просторных кабинетов с необходимым оснащением. В холле расположены индивидуальные шкафы с кодовым замком.

В 2024 году планируется открыть набор в 9-11 классы. Также со следующего года появится возможность выбирать предметные кафедры для изучения предметов на разных уровнях: базовом, профильном и олимпиадном.

Для обеспечения безопасности у каждого ученика и его родителей будет индивидуальный ключ-карта. Ученики будут заходить в школу через отдельный вход с фиксацией времени прибытия и выхода из школы.

В ремонт было инвестировано 100 млн рублей. Все средства частные, без вложений из областного или городского бюджета.

Ранее сообщалось, что госэкспертиза одобрила проект школы на 1100 мест в Арзамасе.