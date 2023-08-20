Олег Лавричев: "Росгвардейцы – это пример стойкости, мужества и отваги" Общество

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородском с Днем российской гвардии.

"Для всех нас вы являетесь примером стойкости, мужества и отваги. Все мы гордимся вами и сердечно благодарим за ваш ратный труд!

Сильным, дисциплинированным, выносливым, всегда собранным и осторожным гвардейцам доверяют выполнение сложнейших задач, сопряженных с риском для жизни.

Вы честно и самоотверженно служите Родине, стоите на страже интересов государства в деле обеспечения охраны правопорядка и общественной безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.

Сегодня, когда все наши силы и средства брошены на борьбу с нацизмом на Донбассе, многие продолжают воевать на передовой как участники специальной военной операции. Хочется, чтобы все они вернулись домой к своим родным и близким живыми и невредимыми!

В этот праздничный день желаю вам терпения и выдержки, крепости духа и надежного тыла! Верю, что благодаря вам Россию не сломить, и победа будет за нами! Счастья, здоровья и всех благ! С праздником!" - говорится в поздравлении.