ФоРГО провёл круглый стол "ЕДГ - 2023: обзор кампаний и прогноз результатов" Политика

Фонд развития гражданского общества провёл круглый стол "Единый день голосования - 2023: обзор кампаний и прогноз результатов". Участие в его работе приняли Константин Костин – председатель правления ФоРГО, Сергей Перминов – заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия", зампредседателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, Алексей Чеснаков – председатель попечительского совета Центра политической конъюнктуры, Александр Асафов – политический аналитик, политолог, политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва", Михаил Виноградов – президент Фонда "Петербургская политика".

В начале встречи был представлен доклад ФоРГО с анализом кампаний по выборам ВДЛ, а также выборов депутатов региональных парламентов и представительных органов региональных центров.

Представляя основные положения доклада, Глава ФоРГО Константин Костин отметил, что ключевым отличием этой кампании от кампаний 2010-2020-х гг. является радикальная смена повестки, связанная с проведением специальной военной операции.

По оценке экспертов Фонда, специфика выборов в 2023 г. определяется "новой нормальностью" - и это следствие адаптации избирателей к текущей реальности, а также результат успешной работы властей по сохранению стабильности (отсутствие "шоковых сценариев", индексация социальных выплат, сохранение объёмов государственных инвестиций в крупные инфраструктурные проекты etc.).

Идеологически "новая нормальность" цементируется консолидацией общества вокруг целей и задач СВО на фоне тотального внешнего давления на Россию. В этих условиях электоральное поведение основных социальных групп становится более консервативным и лоялистским, обеспечивая преимущество власти и её кандидатов, поскольку в их поддержке избиратели видят залог сохранения стабильности, а также считают, что власть способна наилучшим образом справиться с преодолением проблем и решением всех задач текущего периода.

Наблюдая за ходом кампаний по выборам губернаторов, эксперты отметили, что практически все они проходят в технократическом стиле: действующие ВДЛ (высшее должностное лицо - прим.ред.) и врио ВДЛ, как правило, занимаются текущей работой, не отвлекаются на какие-то специальные предвыборные мероприятия, что соответствует запросам и ожиданиям граждан, считают аналитики ФоРГО.

По мнению руководителя Нижегородского филиала ФоРГО Евгения Семёнова, в Нижегородской области эта тенденция прослеживается со всей очевидностью.

"Ключевым ходом избирательной кампании Глеба Никитина стала работа со Стратегией развития Нижегородской области. Апгрейд Стратегии позволил отработать тему развития региона, используя метод сбора наказов избирателей на 13 отраслевых и 58 территориальных целевых аудиториях. Избирательную кампанию Глеба Никитина эксперты ФоРГО размещают в одной линейке с кампаниями мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева и считают, что все три кандидата имеют хорошие шансы улучшить свой предыдущий результат", – замечает Евгений Семёнов

Подробно с материалами ФоРГО можно познакомиться по ссылке.