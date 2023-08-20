Евгений Семёнов: Задачи, которые ещё пять лет назад казались фантастическими, последовательно и системно реализуются в регионе Политика

Евгений Семёнов (в центре) Фото: Никита Духник

Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семёнов отметил значение форума "Вместе мы можем больше!", где были подведены итоги работы отраслевых и территориальных стратегических сессий по актуализации Стратегии развития Нижегородской области.

"В Нижегородской области проведена масштабная работа. Мне удалось принять личное участие в одной из стратегических сессий, но при этом я внимательно следил за тем, как проходят и отраслевые, и территориальные стратсессии. Сам являюсь членом экспертного совета по разработке и реализации Стратегии развития Нижегородской области с 2018 года и вижу, как задачи, которые ещё пять лет назад во многом казались фантастическими, последовательно и системно реализуются в регионе.

Прежде всего, хочу отметить развитие системы науки и образования. Нижний Новгород всегда был научным и интеллектуальным центром России. Но именно за последние пять лет регион со всей очевидностью подтвердил свою лидерскую роль в этом направлении. Сегодня нижегородская наука, образование и Нижегородская область в целом задают тренды, по которым создаются стандарты, привлекательные для многих университетских городов и научных центров. Нижегородские инновации, связанные с подходами к финансированию науки и образования – это, действительно, отрадный факт, потому что я вижу за этим очень важную результативность. Это ещё очень значимо в текущей социальной, экономической, политической ситуации, потому что научные технологии определяют глобальное политическое лидерство, и Нижний Новгород здесь - в числе первых.

На мой взгляд, системность как раз и есть важнейший отличительный фактор, связанный с реализацией Стратегии развития Нижегородской области. Для нас системное консолидированное развитие – более важная цель, чем прорыв в какой-то одной отдельно взятой сфере.

Название форума "Вместе мы можем больше!" - это объединение общества и власти, это каждый отдельный человек, живущий на территории, который вкладывает частицу своего труда, таланта и понимания того, что нужно ему лично и региону в единый системный консолидированный труд на благо региона и на благо Отчизны. Я полагаю, что это наше историческое преимущество и наша историческая память, ведь именно здесь, в Нижнем Новгороде когда-то зародилось то, что потом получило название "гражданское общество". "Купно за едино!" – это тот самый нижегородский лозунг, который когда-то в 17 столетии объединил всех, и сегодня для нас это абсолютно органичное явление", - подчеркнул Евгений Семенов.