Эксперт-мониторинг событий с 25 августа по 1 сентября 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Национализация активов олигархов



Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", к. филос. н., доцент каф. социально-правовых дисциплин Приволжского института повышения квалификации ФНС России, доцент каф. философии, истории и ТСК НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Павел Седаев считает, что одним из заметных событий последнего времени в экономической жизни нашей страны стала подача иска Генеральной прокуратуры РФ к одному из самых богатых олигархов Андрею Мельниченко. В этом иске содержится требование изъять в государственную собственность энергетическую компанию СИБЭКО. В Генпрокуратуре считают, что сделка по покупке актива СИБЭКО была совершена с нарушениями антикоррупционного законодательства.

Это не первая передача активов частного сектора в руки государства. Так, в июле 2023 года президент России Владимир Путин своим указом передал во временное управление одну из крупнейших компаний по производству молочных продуктов "Данон Россия" и пивоваренную компанию "Балтика". В июле этого же года по иску Генпрокуратуры РФ в доход государства был передан контрольный пакет акций (52%) Калининградского морского торгового порта.

Кроме этого, за последнее время под государственное управление были переданы портовые мощности на Дальнем Востоке, Мурманске, а также были созданы прецеденты по передаче в государственную собственность производственных мощностей в Башкирии и на Алтае.

Сегодня Генпрокуратура РФ требует изъять в пользу государства и один их крупнейших химических заводов в Волгограде - "Волжский оргсинтез", главным выгодополучателем которого является Александр Соболевский. Данные примеры можно продолжать.

Многие из этих предприятий были переданы в частные руки в рамках приватизационной компании 90-х годов прошлого века. Сегодня настало самое подходящее время для пересмотра итогов приватизации. Данный процесс просто необходим, тем более в условиях, в которых оказалась наша страна в настоящее время.

К сожалению, сегодня в некоторых критических отраслях доля частного бизнеса - например, транспорт, медицина, энергетическая сфера и др. - не просто очень высокая, но и многие из этих компаний находятся под влиянием иностранного капитала, что просто недопустимо. Более того, данная проблема касается и оборонно-промышленного комплекса, что абсолютно является ненормальным в рамках ведения СВО. Так, в современных условиях, некоторые предприятия данной сферы находятся в процедуре банкротства и продажи своего имущества. Мы освещали эту тему ранее.

Теперь давайте вспомним, как все начиналось. В 90-е годы происходило фактическое разграбление общенационального достояния, когда в "эффективные" частные руки были переданы не просто отдельные предприятия, но и целые сектора экономики, создававшиеся десятилетиями несколькими поколениями советских людей. Под лозунгом того, что государство не может являться хорошим управленцем и необходимо всё "акционировать" и "приватизировать", т. е. передать в руки частных собственников, прошел процесс приватизации.

Главным итогом данного процесса является то, что в результате были закрыты или обанкрочены более 80 тыс. крупных предприятий. Страна практически полностью потеряла станкостроение, тракторостроение, приборостроение, лишилась радиоэлектронной промышленности и т.д. А именно, такие предприятия сегодня необходимы в условиях жесточайших международных санкций и фактического военного времени.

Вызывает недоумение и процесс перепрофилирования производственного комплекса. Предприятие должно заниматься производством промышленных товаров, а оно свои площади трансформировало в офисные или в торговые центры. Например, наша нижегородская швейная фабрика "Восход", которая сегодня не занимается пошивом одежды, а свои площади сдает в аренду под офисные помещения. И такие примеры можно множить и множить.

Такая ситуация вскрылось в ходе ведения специальной военной операции. Настало время для анализа и пересмотра решений и действий, запущенных еще в прошлом веке.

Сегодня в высших эшелонах власти пришло понимание того, что настало время проведения пересмотра итогов приватизации. Одним из первых таких фактов - это Указ президента РФ Владимира Путина от 3 марта 2023 года за №139 "О некоторых вопросах осуществления деятельности хозяйственных обществ, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа".

Согласно данному указу, во временное управление (а фактически это национализация) государством передаются предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые не справляются с выполнением оборонного заказа. Понятно, что в условиях ведения боевых действий невозможно полностью рассчитывать на частный бизнес, который в любом случае будет, в первую очередь, отстаивать свою выгоду.

Следующим этапом в рамках процесса национализации основных отраслей экономики стал Петербургский международный юридический форум, проходивший в мае этого года. Именно на нем генпрокурор России Александр Бастрыкин сделал сенсационное заявление.

"Мы говорим, по сути, об экономической безопасности в условиях войны. А дальше следующая ступень: давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики" - сказал он. Именно после этого начались те события перевода крупных предприятий в государственную собственность, о которых мы писали в самом начале.

Однако, сразу же после этого в июне 2023 в том же Петербурге состоялся международный экономический форум, на котором министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что "нужно снижать долю государства в экономике, это ключевое".

Идею о необходимости новой приватизации высказал и помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин. Данную мысль поддержала и глава Центробанка Эльвира Нибиуллина. Она заявила, что есть риск возврата к плановой экономике и поддержала идею проведения новой приватизации.То есть в экономическом блоке правительства до сих пор витает идея о необходимости оставить все как есть и более того - продолжить процесс ухода государства из экономической сферы.

Однако реалии экономики показывают необходимость продолжения процесса национализации не только ключевых отраслей экономики, но и, в первую очередь, банковской сферы. Это позволит избавиться от финансовых посредников, которые фактически ничего не делая, наживаются на высоких процентах, как для юридических, так и для физических лиц.

Более того, процесс пересмотра итогов приватизации может снять и социальные противоречия. До сих пор в глазах основной части населения, процесс приватизации 90-х годов воспринимается как "узаконенный грабеж", который был предпринят отдельной кучкой близких к власти мошенников.

Подчеркну, что речь может идти о национализации только стратегических отраслей экономики, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов. Малый и средний бизнес, который был создан с помощью своего ума, таланта, работоспособности, так и должен остаться частным. Формула "всё отнять и поделить" здесь совсем неуместна. Будем надеяться, что государство доведет свои планы по национализации до конца, что будет являться просто необходимым условием для дальнейшего развития нашей страны.

Региональная тема – Нижегородская земля - инновации и технологические прорывы

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин подчеркивает, что 28 августа в Гербовом зале главного ярмарочного дома Нижегородской ярмарки завершилась сборка обновлённой Стратегии развития Нижегородской области, основные приоритеты которой представил губернатор Глеб Никитин.

Место действия и содержание события складываются в символическую, генеральную "формулу успеха", слагаемыми которой выступают Ярмарочный пассаж, построенный в 1817-22 гг., переживший своё 200-ление, и новейшая, вобравшая в себя все самые современные идеи, инженерно-технологические разработки и проекты стратегическая программа развития региона.

В ходе адаптации стратегии Нижегородской области к новым условиям летом этого года прошло 58 стратегических сессий во всех муниципалитетах области, 13 отраслевых стратсессий и более 700 встреч с местными жителями, а на рассмотрение было внесено более 500 проектов. И хотя окончательное утверждение текста стратегии состоится в декабре текущего года, основной вектор видится уже сейчас, видится достаточно рельефно.

Решая задачи перехода промышленности на отечественные технологии, регион будет ориентироваться не только восстановление своих былы́х высоких позиций в сфере машиностроения (городской фургон нового поколения, новый автобус Павловского автозавода Группы "ГАЗ", новый городской трамвай, новые суда на подводных крыльях и др.), но и на разработку инновационных технологий и технологических систем в IT-сфере (IT-кампус "Неймарк", технопарк на Бору), в области химии ("Технопарк Н2О"), в иных направлениях (Нижегородский научно-образовательный центр , ИНТЦ "Квантовая долина" и др.).

Всё это реальные предпосылки для того, чтобы Нижегородская область стала лидером страны в вопросах технологического роста. Увлеченный ход к инновационному лидерству – лишь часть упомянутой "формулы успеха", другая часть которой – это жители области и среда нижегородских традиций, перешагнувших своё 800-летие.

Проблема кадрового обеспечения экономического роста, отмеченная в ходе статсессий, будет решаться с помощью выстраивания образовательной цепочки "школа - техникум или вуз –предприятие", а также посредством привлечения на работу специалистов из других регионов. В любом случае предстоит искать способы генерации такой гравитационной силы притяжения региона, которая сможет удержать специалистов высокого класса от переезда в другие города и веси.

Одним из элементов такого притяжения является среда нижегородских природно-исторических, культурно-исторических ландшафтов, среда нижегородских традиций, философия сохранения, возрождения и развития которых также требует ясного изложения. Ясного настолько, чтобы в его свете были очевидны диссонансы, подобные тому, когда из тематики ЕГЭ по литературе оказались изъяты Пушкин, Лермонтов, Гоголь.

Ясность стратегии работы с традиционным наследием Нижегородской области позволит исключить такие казусы в нашем региональном культурно-образовательном пространстве. Не менее значимо и то, что, будучи источником незримой гравитации притяжения земли Нижегородской, она обеспечит экономику региона энергией специалистов, инновационных открытий и технологических прорывов.

Региональная тема – Образ будущего – региональное измерение

Эксперт "Минин-центра" Вячеслав Гуськов отмечает, что 28 августа была проведена форсайт-сессия "Образ будущего – региональное измерение" на площадке Нижегородского государственного лингвистического университета им.Н.А. Добролюбова. Проект реализуется Движением "Русская мечта" совместно с Экспертным институтом социальных исследований.

Ректор НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, профессор Жанна Никонова на открытии Форсайт-сессии отметила: "Выбор площадки проведения мероприятия не случаен, так как лингвистический вуз и Движение "Русская мечта" связывают общие цели, задачи и даже стратегические партнеры из новых территорий – Луганска и Донецка".

Движение охватывает половину регионов России, и среди 10 регионов, которые особенно интересны для исследователей, Нижегородская область находится на особом счету, потому что здесь особенно инициативное население, предлагающее интересные проекты.

Форсайт-сессия была посвящена желаемому образу будущего Нижегородской области. Коллективное исследование проводилось специалистами Экспертного института социальных исследований с участием жителей области, представителей самых разных профессий и возрастов. Посыл мероприятия - формирование проектов - от бытовых местных до концептуальных региональных и федеральных, а также раскрытие творческих и интеллектуальных талантов жителей Нижегородской области.

Для оптимизации работы участники Форсайт-сессии "Образ будущего – региональное измерение" разбились на три команды, которые формировали мечты, а также анализировали и прописывали инструменты для их достижения, думали над тем, что может помешать их осуществить и от чего, быть может, региону придется отказаться для осуществления таких грандиозных планов. Какое в идеале ждет будущее Нижегородскую область, и какие показатели продемонстрируют этот успех - прорабатывались ответы и на эти вопросы.

В итоге на состоявшейся Форсайт-сессии были представлены проекты, направленные на улучшение демографической ситуации, воспитание традиционных ценностей, повышение туристической привлекательности Нижегородской области, ее промышленно-технического и культурного потенциала. «

"Нижегородская область как симфония технологического прогресса и глубинной русской идентичности", "Нижегородская область как пространство успешных больших семей, гордящихся историей своей малой Родины" - такие образы будущего были, в частности, представлены участниками форсайта.

Материалы исследования будут анализироваться группой профессиональных социологов в течение месяца, после чего с участием экспертов Изборского клуба и Движения "Русская Мечта" будут предложены для изучения и знакомства в открытых источниках. Презентация итогов форсайт-сессии будет представлена публично осенью на одной из нижегородских площадок.