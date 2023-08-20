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Общество

Условия получения льготной ипотеки для IT-специалистов упростили в России

01 сентября 2023 16:20  [76] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Условия получения льготной ипотеки для IT-специалистов упростили в России. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, для IT-специалистов в возрасте до 36 лет смогут оформить займ на льготных условиях без требований к уровню минимальной зарплаты.

Ранее для получения льготной ипотеки специалисты, проживающие в городах-миллионниках, должны были зарабатывать не менее 120 тысяч рублей в месяц. В небольших городах - не менее 70 тысяч рублей, в Москве - не менее 150 тысяч рублей.

Как отметили в правительства РФ, исключение зарплатного ценза облегчит приобретение жилья на выгодных условиях большему числу IT-специалистов.

Напомним, согласно программе, специалисты могут получить кредит до 18 млн рублей под 5% годовых. Заемщик должен работать в аккредитованной IT-компании (в Нижегородской области 419 таких компаний).

Ранее сообщалось, что общая сумма выданных льготных кредитов по ИТ-ипотеке в Нижегородской области превысила 4,4 миллиарда рублей.

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Теги:
IT Ипотека
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