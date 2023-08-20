Общая сумма выданных льготных кредитов по ИТ-ипотеке в Нижегородской области превысила 4,4 миллиарда рублей Экономика

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Почти втрое больше льготных кредитов по ИТ-ипотеке выдано в первой половине 2023 года, чем за аналогичный период годом ранее.

По данным замгубернатора региона Егора Полякова, сегодня Нижегородская область входит в ТОП-10 регионов по выдаче ИТ-ипотеки, а общая сумма выданных кредитов с начала старта данной программы уже превысила 4,4 млрд рублей.

Так, за восемь месяцев 2022 года было выдано таких кредитов на 1,1 млрд рублей, а за 7,5 месяцев текущего года уже более 3 млрд рублей.

Как подчеркнул Егор Поляков, рост спроса на данный вид финансового продукта обусловлен улучшением условий его получения по решению федерального правительства.

Сегодня ставка по ИТ-ипотеке составляет не более 5%, что ниже рынка (для сравнения: с 15 августа 2023 года ключевая ставка ЦБ РФ составляет 12,00% годовых). Минимальный первоначальный взнос – 15%, максимальная сумма кредита – до 18 млн рублей.

При этом в дополнение к федеральной льготной ипотеке для ИТ-специалистов в Нижегородской области введены региональные меры поддержки. При участии ИТ-специалистов в региональной программе ставка для них снижается до 3%.

"Все документы для получения региональной льготной ИТ-ипотеки можно подать в электронной форме через портал Госуслуги. Перевод социально значимых услуг в онлайн-формат всецело отвечает задачам нацпроекта "Цифровая экономика", - отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Более подробно с программой можно ознакомиться на портале дом.рф и на портале "Госуслуги" Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что около 65% жилья в Нижегородской области приобретается в ипотеку.