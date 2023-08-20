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Общество

"Единая Россия" помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей по всей стране

01 сентября 2023 17:21  [41] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Акция "Собери ребенка в школу" прошла во всех муниципалитетах Нижегородской области. Для детей из многодетных, малообеспеченных, опекаемых семей, детей-инвалидов приобрели рюкзаки со школьными принадлежностями и наборы первоклассников. Особое внимание было уделено детям участников СВО и школьникам из новых регионов. 

Руководитель Нижегородской региональной общественной приемной партии "Единая Россия" Виктор Лунин поблагодарил всех принявших участие в акции. 

"Акция всегда получает большой отклик. И благодаря ей, детям, которым нужна поддержка, мы помогаем собраться в школу, чтобы они с радостью и удовольствием 1 сентября пошли учиться. Также депутаты "Единой России" в преддверии нового учебного года всегда оказывают помощь образовательным учреждениям в ремонте и приобретении различного оборудования", - отметил он.  

В новые регионы "Единая Россия" передала более 30 тысяч рюкзаков для первоклассников и наборов для школьников из нуждающихся и многодетных семей, сообщил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

"Волонтеры доставляли их в том числе в прифронтовые территории и продолжают развозить адресно, так как некоторые люди не смогли доехать до партийных пунктов гуманитарной помощи или раньше обратиться за поддержкой. Мы пополнили и школьные библиотеки. Передали уже более миллиона книг. Помимо этого, наши активисты принимали активное участие в благоустройстве пришкольных территорий, помогали делать косметический ремонт. Ряд школ успели привести в порядок по народной программе партии", – сказал он.

Координатор партпроекта "Новая школа", первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова, отметила, что в рамках акции "Помощь школам" поддержку получили почти три тысячи образовательных учреждений.

"Единая Россия" помогла провести косметический ремонт в кабинетах, а активисты партии участвовали в уборке и озеленении прилегающих территорий. В приемке школ приняли участие более 13 тысяч родителей", – рассказала она.

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Теги:
Единая Россия Школы
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