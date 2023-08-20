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Новые корпуса школ № 168 и 117 открылись в Нижнем Новгороде 1 сентября. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Как рассказал мэр, сегодня также открылась новая школа №152 в Новинках.
По словам директора департамента образования Владимира Радченко, новое учреждение даст импульс развитию микрорайону "Smart City" и всему Приокскому району.
В школе обустроены спортивные залы, современная столовая, лаборатории и учебные кабинеты. Также будут созданы возможности для развития дополнительного образования.
"В целом, открытие школы в Новинках, а также двух новых корпусов к школам в Канавинском и Сормовском районах позволит значительно увеличить количество мест в образовательных учреждениях и сделать еще один шаг для ликвидации второй смены в целом по городу", - отметил Владимир Радченко.
Глава Приокского района Михаил Шатилов отметил, что районе до 2020 года 30 лет не строились школы, а теперь они открываются каждый год.
Ранее сообщалось, что новая частная школа открылась в Дзержинске.
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