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Общество

Новые корпуса школ № 168 и 117 открылись в Нижнем Новгороде 1 сентября

01 сентября 2023 18:15  [74] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новые корпуса школ № 168 и 117 открылись в Нижнем Новгороде 1 сентября. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Как рассказал мэр, сегодня также открылась новая школа №152 в Новинках.

По словам директора департамента образования Владимира Радченко, новое учреждение даст импульс развитию микрорайону "Smart City" и всему Приокскому району.

В школе обустроены спортивные залы, современная столовая, лаборатории и учебные кабинеты. Также будут созданы возможности для развития дополнительного образования.

"В целом, открытие школы в Новинках, а также двух новых корпусов к школам в Канавинском и Сормовском районах позволит значительно увеличить количество мест в образовательных учреждениях и сделать еще один шаг для ликвидации второй смены в целом по городу", - отметил Владимир Радченко.

Глава Приокского района Михаил Шатилов отметил, что районе до 2020 года 30 лет не строились школы, а теперь они открываются каждый год.

Ранее сообщалось, что новая частная школа открылась в Дзержинске.

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Теги:
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