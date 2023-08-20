Нижегородская детская художественная школа №1 возобновила работу после ремонта Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородская детская художественная школа №1 на Нижневолжской набережной возобновила работу после ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, сегодня утром в школе прошло занятие по наброскам с натуры, вечером ребята сделают рисунок с натуры. Уже в ноябре здесь состоится выставка учебных работ по пленэру нижегородских художественных школ и художественных отделений ДШИ.

Сейчас в детской художественной школе №1 обучается 470 ребят. Обучение ведется по нескольким направлениям: предпрофессиональная подготовка "Живопись", общеразвивающая программа "Подготовка к поступлению в соответствующие профилю школы средние профессиональные и высшие профессиональные учебные заведения", "Подготовка детей к поступлению в детскую художественную школу", "Подготовка детей младшего возраста" и "Школа-студия для художников-любителей".

За 10 лет из школы выпустились около 400 человек. Работают три группы для подростков в возрасте 13-15 лет, обучающихся по трехгодичной программе. Также существуют две группы по 15 человек для подростков в возрасте 15-17 лет, обучающихся два года.

Ранее сообщалось, что новые корпуса школ № 168 и 117 открылись в Нижнем Новгороде 1 сентября.