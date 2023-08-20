Сто медиков дефицитных специальностей получили региональные стимулирующие выплаты с начала года Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Сто медиков дефицитных специальностей получили региональные стимулирующие выплаты с начала 2023 года.

Они стали участниками областной программы, которая нацелена на восполнение дефицита медицинских кадров в бюджетных учреждениях здравоохранения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

«Наша программа поддержки медиков узких специальностей стартовала в конце прошлого года. Тогда она распространялась только на специалистов с высшим образованием, им предоставлялась единовременная выплата в размере 1 миллион рублей при условии заключения договора о работе в бюджетном учреждении здравоохранения в течение пяти лет. В этом году программа была расширена – в ней могут также участвовать специалисты со средним медицинским образованием. Для них предполагается единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей при тех же условиях трудоустройства», – рассказала и.о. министра здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова.

По словам руководителя ведомства, участие в программе принимают не только нижегородцы, но и медики из других регионов страны. На работу в государственные медорганизации региона удалось привлечь медицинских работников из Санкт-Петербурга, Республики Мордовия, Республики Саха (Якутия), а также Архангельской, Волгоградской, Калининградской, Кировской и Московской областей.

«Устранение нехватки медицинских кадров в госучреждениях страны – одна из важнейших задач, которую решает национальный проект «Здравоохранение». Благодаря стимулирующим выплатам, обеспечиваемым из средств областного бюджета, удается направить узких специалистов как в крупные населенные пункты, так и в сельскую местность. Сейчас в программе участвуют 44 врача и 56 специалистов со средних медицинским образованием. Всего в 2023 году к программе смогут присоединиться 176 человек», – подчеркнула Галина Михайлова.

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, трое из 100 специалистов, получивших выплаты, пополнили штат Центральной городской больницы Арзамаса.

«Благодаря региональной программе в медучреждении появились анестезиолог-реаниматолог, невролог и хирург – это большая радость для наших пациентов. Всего с начала года коллектив больницы пополнился 26 специалистами. В их числе – не только опытные медики, но и молодые врачи, медсестры и медбратья, успешно прошедшие профессиональную практику», – отметил главный врач Арзамасской ЦГБ Олег Курахтанов.

Один из участвующих в программе врачей-урологов трудоустроился в поликлинику №4 Канавинского района Нижнего Новгорода.

«До того, как по программе к нам пришел специалист, в медучреждении работал внешний совместитель. Теперь медицинская помощь урологического профиля стала более доступной для пациентов поликлиники», – сказала главный врач медучреждения Инна Пудова.

Напомним, национальный проект «Здравоохранение» реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Он включает девять федеральных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), «Развитие экспорта медицинских услуг» и «Модернизация первичного звена здравоохранения».