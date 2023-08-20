Молочно-товарный комплекс построят в Городецком районе за 3,2 млрд руб
Проекты-лауреаты премии Нижнего Новгорода 2023 года
Индивидуальные тепловые пункты появятся в МКД Нижнего Новгорода
Воскресенский район: не только Светлояр
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 сентября 2023 09:51  [72] Нижегородцы могут воспользоваться навигатором по выбору научных специальностей
02 сентября 2023 09:34  [79] Сто медиков дефицитных специальностей получили региональные стимулирующие выплаты с начала года
02 сентября 2023 09:05  [98] Олег Лавричев: "Росгвардейцы – это пример стойкости, мужества и отваги"
02 сентября 2023 08:55  [99] Глеб Никитин: "Подвиги гвардейцев России вошли в историю"
01 сентября 2023 18:48  [259] Новые правила по обращению с отходами электроники введены в России
01 сентября 2023 18:32  [277] Нижегородская детская художественная школа №1 возобновила работу после ремонта
01 сентября 2023 18:15  [266] Новые корпуса школ № 168 и 117 открылись в Нижнем Новгороде 1 сентября
01 сентября 2023 17:45  [232] Школа в селе Ковригино Городецкого округа открылась 1 сентября после капремонта
01 сентября 2023 17:21  [261] "Единая Россия" помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей по всей стране
01 сентября 2023 17:12  [278] Возбудителя кишечной инфекции выявили в Мещерском озере Нижнего Новгорода
Общество

Сто медиков дефицитных специальностей получили региональные стимулирующие выплаты с начала года

02 сентября 2023 09:34  [79] Общество
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Сто медиков дефицитных специальностей получили региональные стимулирующие выплаты с начала 2023 года.

Они стали участниками областной программы, которая нацелена на восполнение дефицита медицинских кадров в бюджетных учреждениях здравоохранения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

«Наша программа поддержки медиков узких специальностей стартовала в конце прошлого года. Тогда она распространялась только на специалистов с высшим образованием, им предоставлялась единовременная выплата в размере 1 миллион рублей при условии заключения договора о работе в бюджетном учреждении здравоохранения в течение пяти лет. В этом году программа была расширена – в ней могут также участвовать специалисты со средним медицинским образованием. Для них предполагается единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей при тех же условиях трудоустройства», – рассказала и.о. министра здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова.

По словам руководителя ведомства, участие в программе принимают не только нижегородцы, но и медики из других регионов страны. На работу в государственные медорганизации региона удалось привлечь медицинских работников из Санкт-Петербурга, Республики Мордовия, Республики Саха (Якутия), а также Архангельской, Волгоградской, Калининградской, Кировской и Московской областей.

«Устранение нехватки медицинских кадров в госучреждениях страны – одна из важнейших задач, которую решает национальный проект «Здравоохранение». Благодаря стимулирующим выплатам, обеспечиваемым из средств областного бюджета, удается направить узких специалистов как в крупные населенные пункты, так и в сельскую местность. Сейчас в программе участвуют 44 врача и 56 специалистов со средних медицинским образованием. Всего в 2023 году к программе смогут присоединиться 176 человек», – подчеркнула Галина Михайлова.

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, трое из 100 специалистов, получивших выплаты, пополнили штат Центральной городской больницы Арзамаса.

«Благодаря региональной программе в медучреждении появились анестезиолог-реаниматолог, невролог и хирург – это большая радость для наших пациентов. Всего с начала года коллектив больницы пополнился 26 специалистами. В их числе – не только опытные медики, но и молодые врачи, медсестры и медбратья, успешно прошедшие профессиональную практику», – отметил главный врач Арзамасской ЦГБ Олег Курахтанов.

Один из участвующих в программе врачей-урологов трудоустроился в поликлинику №4 Канавинского района Нижнего Новгорода.

«До того, как по программе к нам пришел специалист, в медучреждении работал внешний совместитель. Теперь медицинская помощь урологического профиля стала более доступной для пациентов поликлиники», – сказала главный врач медучреждения Инна Пудова.

Напомним, национальный проект «Здравоохранение» реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Он включает девять федеральных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), «Развитие экспорта медицинских услуг» и «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph