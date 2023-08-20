Нижегородские архивисты подготовили обзор личных фондов ветеранов ко Дню окончания Второй мировой войны Общество

Фото предоставлено комитетом по делам архивов Нижегородской области

Ко Дню окончания Второй мировой войны, который отмечается 2 сентября, Государственный общественно-политический архив Нижегородской области подготовил подборку документов из личных фондов ветеранов Великой Отечественной войны и советско-японской войны 1945 года.

По информации комитета по делам архивов Нижегородской области, в тематическом обзоре - документы личного фонда директора школы №28 Нижнего Новгорода, заместителя председателя Горьковского городского Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Юрия Михайловича Горчакова (1922 - 1996), которые посвящены созданию и боевому пути 137-й Бобруйской стрелковой дивизии, сформированной в Горьковской области; подлинные письма и воспоминаниями его однополчан.

Среди представленных документов - переписка участников обороны Ленинграда и ледовой трассы "Дорога жизни", фронтовые фотографии Ильи Абрамовича Левина (1910 – 2007), сотрудника газеты "Горьковская правда", члена Союза журналистов СССР. Представляют интерес и фронтовые письма матери комсомольского партийного деятеля Михаила Васильевича Быкова (1919 – 1998); книги о Курской битве Почетного ветерана Нижнего Новгорода, участника Курской битвы Евгения Кузьмича Фильченкова (1923 г.р.).

Можно также ознакомиться с книгами "Нижегородцы в Курской битве", "Горьковчане в битве за Ленинград" из фонда генерал-майора в отставке, председателя Нижегородского областного Совета ветеранов, Почетного гражданина Нижегородской области, участника советско-японской войны 1945 года Юрия Емельяновича Кирилюка (1926 – 2021).

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