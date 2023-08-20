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Культура и отдых

Показы документальных фильмов о СВО состоялись в Нижнем Новгороде

02 сентября 2023 18:05  [111] Культура и отдых

В Доме народного единства в рамках фестиваля «Русское лето. #ZаРоссию» состоялись кинопоказы документальных картин, посвященных подвигам участников специальной военной операции, ежедневной работе волонтеров, которые поддерживают бойцов и мирных жителей Донбасса.

Первый Общероссийский передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству» представил нижегородцам программу документальных фильмов.

Организаторы фестиваля не только собрали документальные картины признанных мастеров документалистики, но и открыли широкой аудитории новые имена режиссёров Донбасса. Важной задачей мероприятия является вовлечение зрителей в открытый разговор с авторами фильмов и очевидцами событий на Донбассе.

Так, любительский фильм «Путь из ниоткуда» (2023 год) представила творческая группа из Мариуполя – руководитель Анатолий Веретенников, режиссер Мария Харина и актриса Жасмин Бурлук, которые пережили военные действия в родном городе и потом рассказали в своей короткометражке о жителях и прошедших событиях.  

«В процессе съёмок нас поддерживало и подбадривало, что люди хотят знать и видеть, что происходит в Мариуполе. Было тяжело. Фильм позволил почувствовать свою значимость, сегодня мы уверенней планируем свое будущее», - поделилась студентка Мариупольского профессионального машиностроительного лицея, режиссер фильма «Путь из ниоткуда» Мария Харина.

По информации Дома народного единства, фильмы фестиваля представила руководитель нижегородского комитета семей воинов Отечества Инна Наумова.

«Сегодня необходимы фестивали документального кино, которое рассказывает простым жителям живым человечным языком о происходящем на Донбассе», - отметила Инна Наумова.

Гости смогли напрямую пообщаться и задать вопросы героям и создателям документальных фильмов - «Когда придёт весна» (реж. Юлия Клименко, 2023 г.), «Отцы. Добрый танк» (реж. Олеся Шигина, 2023 г.), «Отважные» (реж. Олеся Шигина, 2022 г.).

Организаторы фестиваля также привезли выставку «Уголь земли русской», на которой посетители увидели графические портреты героев спецоперации художника Сергея Марченко и фотографии бойцов и волонтеров Виринеи Шигиной.

Финальным аккордом мероприятия стало торжественное чествование активных волонтеров региона, которое организовал нижегородский комитет семей воинов Отечества при поддержке Совета отцов Нижнего Новгорода.

Организаторами фестиваля стали АНО «Комитет семей воинов Отечества», Министерство культуры РФ, Президентский фонд культурных инициатив, Фонд поддержки военно-патриотического кино, фестиваль «Русское лето» при поддержке нижегородского комитета семей воинов Отечества, Городского совета отцов Нижнего Новгорода, Дома народного единства.

СПРАВКА

Первый этап фестиваля «Кино на службе Отечеству» был приурочен к годовщине СВО и состоялся в Музее Победы в феврале 2023 года. Мероприятие организовано по поручению президента РФ Владимира Путина при содействии Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.

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Теги:
Армия Кино Фестиваль
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