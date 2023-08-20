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Общество

Штаб общественной поддержки "Единой России" проведет для нижегородцев бесплатные занятия по китайскому языку

04 сентября 2023 09:41  [94] Общество

Штаб общественной поддержки «Единой России» проведет для нижегородцев бесплатные занятия по китайскому языку и нейрогимнастике, сообщает пресс-служба штаба.

Кроме того, с 4 по 10 сентября в Нижнем Новгороде пройдут мастер-классы, участниками которых могут стать все желающие.

5 сентября
14.00 - лекции «Смартфон не просто телефон»
15.00 - мастер-класс «Нейрогимнастика как средство развития умственных способностей и физического здоровья»
18.00 - лекции «Шелковый путь», знакомство с культурой Китая и первое занятие по изучению китайского языка

6 сентября
12.00 - мастер-класс по апсайклингу
13.00 - цикл «Йогалактика»: занятия по йоге
14.00 - мастер-класс «Благодарность себе», знакомство с тибетскими чашами, азы медитации

7 сентября
12.00 - цикл «Доктор говорит»: основы оказания первой помощи, первая помощь при повышенном давлении, инсульте, при сахарном диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях
13.00 - презентация серии книг «Приключения Кыша и его друзей»
15.30 - мастер-класс «Образы уходящего лета», рисунки в технике граттаж

8 сентября
18.00 - тренинг «Как помочь учиться себе и своему ребенку»

Записаться на лекции и мастер-классы можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону 8 (831) 435 13 81.

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Теги:
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