Дорогу у дамбы Гребного канала в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2024 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дорогу у дамбы Гребного канала в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2024 году. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно информации, на проведение работ выделено более 186,2 млн рублей. Подрядчик был определен 1 сентября. Заказчиком работ выступило МКУ "ГУММиД".

Ремонт пройдет на участке от створа канатной дороги до яхт-клуба "Лето".

Гарантия на дорожное полотно составляет 5 лет, на знаки - 5 лет, а на разметку - 1 год. Ремонт должен завершиться к 15 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что двухполосная дорога свяжет улицы Пушкина и Бекетова в 2024 году.