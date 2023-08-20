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Общество

Дорогу у дамбы Гребного канала в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2024 году

04 сентября 2023 09:57  [56] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дорогу у дамбы Гребного канала в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2024 году. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно информации, на проведение работ выделено более 186,2 млн рублей. Подрядчик был определен 1 сентября. Заказчиком работ выступило МКУ "ГУММиД".

Ремонт пройдет на участке от створа канатной дороги до яхт-клуба "Лето". 

Гарантия на дорожное полотно составляет 5 лет, на знаки - 5 лет, а на разметку - 1 год. Ремонт должен завершиться к 15 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что двухполосная дорога свяжет улицы Пушкина и Бекетова в 2024 году.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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