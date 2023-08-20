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Общество

Двухполосная дорога свяжет улицы Пушкина и Бекетова в 2024 году

31 августа 2023 10:12  [81] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Двухполосная дорога свяжет улицы Пушкина и Бекетова в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

Напомним, о планах по строительству этой дороги стало известно в 2022 году. Тогда местные жители отмечали, что вынуждены обходить участок от улицы Артельной до улицы Бекетова или проходить его вдоль трамвайных путей, что крайне неудобно и небезопасно.

На днях депутаты обсудили ход работ по строительству новой дороги. Ее проект был разработан за счет ГК "ННДК", в ближайшее время он будет вынесен на общественные обсуждения. Дорога будет двухполосной с выделенными трамвайными путями. 

Ее строительство включено в состав заявки региона на привлечение средств из федерального бюджета и будет вестись без сноса близлежащих строений. Также в 2023 году на этом участке пройдет полная замена трамвайных путей с учетом перспективного строительства дороги.

Олег Лавричев отметил, что эта дорога частично является дублером проспекта Гагарина, поэтому ее появление позволит снизить нагрузку на одну из основных магистралей Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде планируется начать в 2024 году.

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Теги:
Гордума Дороги
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