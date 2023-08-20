Роскомнадзор будет блокировать сайты с инструментами для обхода блокировок Общество

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Минцифры предложило наделить Роскомнадзор полномочиями по закрытию сайтов, помогающих обойти блокировку в России. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно информации, также планируется изменить критерии для блокировки сайтов. Предложение будет рассмотрено до 15 сентября.

Заместитель председателя Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с телеканалом "360" поддержал законопроект.

"Нужно всячески ограничивать использование VPN для некоммерческих целей. Поэтому, конечно, блокировка таких сайтов с инструкциями и ссылками — правильная история", - сказал он.

По мнению депутата, штрафы за нарушение предписания вводиться не будут, но теперь правительство будет вести системную борьбу с обходом блокировок.

Ранее сообщалось, что россияне смогут отказаться от хранения данных в Единой биометрической системе.