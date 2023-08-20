Россияне смогут отказаться от хранения данных в Единой биометрической системе Общество

В Роскачестве заявили, что граждане смогут отказаться от передачи своих биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС). Это можно будет сделать в любое время, поскольку конкретных сроков для отказа от их хранения и использования не установлено. Об этом сообщает телеканал "360".

В соответствии с новым законом, с 1 июня биометрические персональные данные могут обрабатываться только внутри единой системы. Поэтому банки и иные организации обязаны передавать всю имеющуюся биометрию россиян в ЕБС до 30 сентября текущего года. Они обязаны предупредить своих клиентов об этой процедуре.

"Сами организации после передачи данных не теряют право на их использование, но получают определённые ограничения. [...] Информация передаётся в зашифрованном виде", — прокомментировали в ведомстве.

При этом у россиян есть право отказаться от сдачи и хранения биометрии. Соответствующий запрет можно установить, обратившись в МФЦ. Однако если данные уже собраны, то подавать согласие на их размещение в ЕБС не нужно - можно отозвать разрешение на использование этих данных. Оформить это можно на портале "Госуслуги" в разделе "Биометрия".

Также с 2024 года можно будет отозвать ранее данное согласие и запросить уничтожение биометрических данных.

Напомним, что в законе о биометрии особо указано, что сдача этих данных абсолютно добровольна, а сбор биометрии несовершеннолетних можно проводить только с согласия родителей или опекунов. В ЕБС будут храниться только образец голоса и изображение лица, а сбор геномной информации находится под запретом. При этом, гражданин сможет в любой момент отозвать данное им согласие на обработку биометрии. Оформляться данные процедуры будут через портал Госуслуг или МФЦ.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут зарегистрироваться в Единой биометрической системе для использования биометрии вместо паролей.