Роскосмос продолжит исследования Луны Общество

Фото: Космический центр "Восточный"

Роскосмос продолжит исследования Луны. Об этом в ходе марафона "Поделись своим Знанием" рассказал генеральный директор ГК "Роскосмос" Юрий Борисов, сообщает телеканал "360".

По его словам, НПО Лавочкина - разработчики системы для станции "Луна-25" - "расстроены, но горят желанием повторить эту миссию".

Юрий Борисов отметил, что в науке никогда нельзя останавливаться, поэтому лунная миссия будет продолжена.

"Эти знания нам необходимы для будущих полетов в дальний космос. К дальним планетам. Пусть эта неудача не расслабляет разработчиков, мы обязательно добьемся успехов", - сказал гендиректор Роскосмоса.

Напомним, автоматическая станция "Луна-25" была запущена 11 августа, однако 19 августа связь с аппаратом прервалась.

Как рассказывал Юрий Борисов, основной причиной крушения станции стала нештатная работа двигательной установки: в ходе коррекции орбиты она проработала 127 секунд вместо запланированных 84.

Ранее сообщалось, что специалисты NASA решили к 2030 году создать на поверхности Луны базу для жизни и работы учёных. Согласно информации, там обустроят основное место проживания, передвижную платформу, а также доставят луноход. Базу планируют создать на кратере Шеклтон на южном полюсе Луны.